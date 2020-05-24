Велика Британія: Джонсон відмовився звільняти свого помічника за порушення карантину

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон повідомив, що не звільнятиме свого помічника Домініка Каммінгса, якого звинуватили в порушенні карантинних обмежень. Про це він сказав у своєму відеозверненні 24 травня.

Джонсон запевнив, що серйозно ставиться до дискусії про подвійні стандарти, яка виникла в британському суспільстві після новини про порушення карантину з боку його підлеглого.

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«Я мав тривалу розмову віч-на-віч з Домініком Каммінгсом і дійшов висновку, що, здійснивши поїздку для пошуку належного догляду за своєю дитиною в момент, коли і він, і його дружина могли стати неспроможними це робити через коронавірус – і не маючи альтернативи – на мою думку, він корився інстинктам будь-якого батька чи матері. І я йому цим не докорятиму», – заявив Джонсон, який і сам переніс коронавірусну хворобу.

Він додав, що з приводу подій навколо Каммінгса було «багато припущень щодо того, що сталося, коли він перебував на самоізоляції, деякі з них очевидно неправдиві», хоча не назвав таких заяв. На думку Джонсона, його помічник діяв «відповідально, легально та принципово, ставлячи понад усе мету зупинити поширення вірусу та врятувати життя».

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Раніше британські ЗМІ повідомили, що старший помічник прем’єр-міністра Домінік Каммінгс поїхав зі свого будинку Лондоні до своїх батьків у графстві Дарем ще в березні, попри чинні карантинні обмеження та заборону на пересування через пандемію коронавірусу. З ним були його маленький син та дружина, в якої були симптоми COVID-19.​

Каммінгс заявляв, що вчинив правильно, тоді як низка британськиї політиків закликала до його відставки.

Наразі, за даними Університету Джонса Гопкінса, офіційно відомо про 2960 916 людей, які захворіли на коронавірусну хворобу у Великій Британії. З них 36 875 померли, 1 151 людина одужала.