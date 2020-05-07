Велика Британія: найбільша кількість смертей у Європі від Covid-19 вимагає розслідування 

Лондон – Велика Британія стала найвраженішою з огляду на поширення коронавірусу країною Європи, випередивши Італію за кількістю смертей внаслідок зараження Covid-19. Згідно з найостаннішими даними, кількість померлих у Британії наближається до позначки у 33 тисячі, порівняно до майже 30 тисяч в Італії, яка попередньо вважалась найбільш заторкнутою коронавірусом країною Європи. У зв’язку з оприлюденням цих даних у Британії дедалі гучніше лунають заклики до проведення розслідування неспроможності уряду країни дати собі раду з поширенням коронавірусу і захистом населення.

Уряд консерваторів Великої Британії постав перед хвилею критики з боку опозиційних політичних сил саме з огляду на вихід країни на перше місце за кількістю смертельних випадків від Covid-19 у Європі.

Дошкульні зауваження передовсім стосуються заповільної реакції, зокрема прем’єр-міністра Бориса Джонсона, на виклики, перед якими постала Британія за умов розповсюдження пандемії.

Критики британського прем’єра та його уряду наголошують, що Джонсон не відреагував належним чином на негайну потребу запровадження карантину в країні, а також не поставив пріоритетом забезпечення необхідного захисту медичних працівників у шпиталях і здійснення масового тестування населення.

Населення країни має право запитати уряд чому рівень смертності у Британії є таким високим

Міністр охорони здоров’я тіньового кабінету Лейбористської партії Джонатан Ашворт зазначив, що громадяни країни мусять знати чому смертність від Covid-19 у Британії перевищила показники всіх європейських країн.

«Підтвердження того, що Британія має найвищий показник смертності від пандемії у Європі постає трагічним нагадуванням про серйозність цього жахливого захворювання. Населення країни має право запитати уряд чому рівень смертності у Британії є таким високим», – заявив Ашворт.

Британія перебувала у стані жорсткого карантину впродовж 6 тижнів. За умов цього відчинені були лише найнеобхідніші продовольчі крамниці, громадський транспорт працював в особливому режимі, а подорожі у межах населених пунктів дозволялися лише працівникам так званих «невідкладних» професій. Було також запроваджено низку штрафів за порушення правил карантину.

На тлі цієї ситуації, прем’єр Джонсон оголосив, що у неділю звернеться до населення з викладенням нової стратегії поступового повернення країни до нормального стану за умов того, як зазначив британський керівник, що Британія вже пройшла пік пандемії наприкінці квітня.

Втім, перед тим, як буде послаблено карантин, прем’єр оголосив про необхідність виконання п’яти важливих умов з тим пов’язаних.

По-перше, національна система охорони здоров’я має бути здатною впоратися із завданням протидії пандемії за нових обставин.

По-друге, має бути зареєстровано стале зменшення смертельних випадків у країні.

По-третє, рівень інфікування має уповільнитись до прийнятних меж.

По-четверте, має бути забезпечено достатню кількість захисного обладнання і знаряддя для здійснення тестів.

І по-п’яте, має існувати впевненість, що послаблення карантину не призведе до другої хвилі поширення захворювання на Covid-19.

Твіт: «Ми зможемо просунутись до другого етапу, коли буде виконано всі п’ять умов»:

Тим часом критика того, у який спосіб діяло керівництво Британії в умовах поширення пандемії лунає не лише з боку політичної опозиції.

Голова профспілки британських медичних консультантів Клаудія Паолоні заявила, що факт того, що Британія вийшла на перше місце за показниками смертності від коронавірусу у Європі свідчить про те, що уряд країни хибним чином поставився до того, у який спосіб можна було захистити населення. Паолоні закликала до проведення прозорого розслідування того, як саме керівництво Британії дало собі раду з поширення кризи, пов’язаної з Covid-19.

Все це постає як відро холодної води на голову. Надзвичайно небажаний розвиток подій

«Все це постає як відро холодної води на голову. Надзвичайно небажаний розвиток подій. Те, що Британія нині постає найвраженішою країною Європи... викликає граничне занепокоєння. Треба провести повноцінне розслідування того, у який спосіб уряд поставився до поширення пандемії у Британії, для того аби збагнути чому ми маємо найбільшу кількість смертельних випадків від Covid-19 у Європі», – заявила Клаудія Паолоні.

Водночас фахівці сфери охорони здоров’я у Британії закликають до обережного підходу, коли йдеться про підрахунок точної кількості смертельних випадків від Covid-19 і того, яка саме країна Європи має найвищий рівень смертності. Йдеться про те, що різні країни підраховують цю сумну статистику по-різному.

Існують помітні відмінності у показниках кількості населення, демографічних даних, густоті населеності у різних країнах Європи. Також доволі у різний спосіб місцева влада збирає свої дані.

Підрахунок смертельних випадків у Європі не мусить нагадувати підрахунок голосів на пісенному конкурсі Євробачення

Професор Кембриджського університету Дейвід Спіґелгалтер вважає, що підрахунок смертельних випадків у Європі не мусить нагадувати, за його словами, підрахунок голосів на пісенному конкурсі Євробачення. Як на Спіґелгалтера саме з причини різних підходів до цього у різних країнах континенту, визначення того, хто посідає перше місце, а хто друге втрачає логічний сенс. Бо ж, наприклад, тоді як дані Міністерства охорони здоров’я Британії включають у себе смертельні випадки у будинках для літніх, а також у шпиталях і просто у приватних домівках, дані, які подає Італія, не підраховують, скажімо, смерті у тих таки будинках престарілих.

Твіт: «Це може бути доволі яскравим заголовком новин, проте, напевно, постає хибним сказати, що Сполучене Королівство є найвраженішою пандемією країною Європи. Кожна країна веде підрахунок по-своєму»: