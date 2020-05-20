Британський ветеран, який зібрав мільйони фунтів для лікарів, стане лицарем

Британський ветеран Другої світової війни Томас Мур, який зібрав на благодійність понад 32 мільйони фунтів, отримає лицарський титул. Про це клопотав прем’єр-міністр Борис Джонсон.

У квітні цього року Томасу Муру, який вийшов у відставку в чині капітана, виповнилося сто років. До ювілею йому присвоїли звання почесного полковника збройних сил Великої Британії. Королева і голова уряду направили ветерану особисті привітання.

Томас Мур став популярним після того, як на тлі пандемії оголосив збір пожертв на потреби національної системи охорони здоров'я Британії. Спочатку він планував зібрати близько тисячі фунтів, але в кінцевому підсумку отримав понад 32 мільйони фунтів. Гроші Муру перерахували понад півтора мільйона його прихильників.

«Від імені кожного, кого торкнулася ця неймовірна історія, я хочу сказати величезне дякую. Капітан Мур надихнув всю країну і по-справжньому є її національним надбанням», – заявив прем'єр Джонсон.

За кількістю померлих від коронавірусної інфекції Велика Британія займає друге місце в світі. За останніми даними, в країні від COVID-19 померли понад 35 тисяч осіб. Число підтверджених випадків зараження коронавірусом становить майже 249 тисяч.