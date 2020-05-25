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25 травня 2020, Київ 14:46
Коронавірус

США першими матимуть вакцину і поділяться із усіма – радник з питань нацбезпеки О’Браєн

Співробітник компанії медичних технологій Abbott Laboratories працює у штаб-квартирі корпорації біля Чикаго, штат Іллінойс, США, 28 березня 2020 року.

США стануть першою країною, яка знайде вакцину проти коронавірусу, заявив в ефірі програми телеканалу NBC «Зустріч з пресою» Радник із питань національної безпеки США Роберт О’Браєн. Повідомляє Голос Америки.

Епідемія коронавірусу у США. Бруклін. 2020 рік
Епідемія коронавірусу у США. Бруклін. 2020 рік

Ми отримаємо вакцину першими. І щойно ми їх отримаємо, ми поділимось зі всіма не лише в Америці, але і з усім світом
Роберт О’Браєн

«Ми отримаємо вакцину першими. Ми робимо величезну роботу у розробці ліків та вакцини, і щойно ми їх отримаємо, ми поділимось зі всіма не лише в Америці, але і з усім світом», – заявив посадовець.

О’Браєн каже, що США рухаються швидко, використовуючи американські інновації для того, щоб розробити ліки та вакцину проти COVID-19: «Ми зупинимо спроби Китаю зламати комп’ютерні системи наших університетів, щоб вкрасти цю інформацію. Ми отримаємо вакцину та дамо її усьому світу», – сказав Роберт О’Браєн в ефірі НБС.

Директор Центру вірусології дослідження вакцин, доктор медичних наук та професор Гарвардського університету Ден Барук в цій же програмі закликав міжнародну спільноту до глобальної співпраці для розробки вакцини, додавши, що світу потрібні кілька вакцин, оскільки на планеті живуть сім мільярдів людей.

Це не гонка за першість. Це світова кооперація
Ден Барук

«Це не гонка за першість. Це світова кооперація, у якій багато регіонів та компаній повинні поєднати свої зусилля, щоб розробити вакцини для величезної кількості людей», – сказав професор Барук.

За даними Університету Джонса Гопкінса на момент публікації матеріалу у світі понад 4,3 мільйонів хворих на коронавірус, померло понад 342 тисячі людей.

США мають найвищий показник смертності із 1,6 мільйона заражених коронавірусом та понад 97 тисяч померлих.

Коротко про нове довкола COVID-19 у світі – відео
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Коротко про нове довкола COVID-19 у світі – відео

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