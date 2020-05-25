Тимошенко: ПЛР-тести усіх депутатів «Батьківщини», крім Мейдича, виявилися негативними

Результати тестів на коронавірус усіх народних депутатів «Батьківщини», крім Олега Мейдича, виявилися негативними, повідомила лідер парламентської фракції Юлія Тимошенко у Facebook.

«Самоізоляцію завершено − «Батьківщина» повертається до роботи. ПЛР-тести всіх депутатів фракції, які ми здали після підтвердження COVID-19 у нашого колеги, негативні. Наша команда відновлює роботу за звичним графіком. Олегу Мейдичу бажаємо якнайшвидшого одужання», – написала Тимошенко.

20 травня Тимошенко повідомила, що в її однопартійця Олега Мейдича діагностували коронавірус. Після цього фракція пішла на ізоляцію до отримання результатів тестування на COVID-19.

Станом на ранок 25 травня в Україні виявили 21 245 випадків COVID-19. Через викликані хворобою ускладнення 623 людини померли, 7 234 – одужали.