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25 травня 2020, Київ 10:10
Новини | Коронавірус

Кількість померлих через COVID-19 у столиці Росії перевищила 2 тисячі

​Росія перебуває на третьому місці у світі за кількістю уражених коронавірусом громадян

Кількість померлих у столиці Росії Москві через коронавірусну інфекцію за минулу добу зросла на 41, повідомляють в понеділок російські ЗМІ з посиланням на дані оперативного штабу з контролю і моніторингу за COVID-19.

Згідно з повідомленнями, наразі кількість смертей у Москві через коронавірус складає 2034.

Повідомляється, що це не найнижчий показник з 7 травня, коли померли 39 осіб.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, ​Росія перебуває на третьому місці у світі за кількістю уражених коронавірусом громадян –​ майже 344,5 тисячі, понад 3,5 тисячі людей померли, більш ніж 113 тисяч –​ одужали.

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