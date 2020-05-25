Кількість померлих через COVID-19 у столиці Росії перевищила 2 тисячі

Кількість померлих у столиці Росії Москві через коронавірусну інфекцію за минулу добу зросла на 41, повідомляють в понеділок російські ЗМІ з посиланням на дані оперативного штабу з контролю і моніторингу за COVID-19.
Згідно з повідомленнями, наразі кількість смертей у Москві через коронавірус складає 2034.
Повідомляється, що це не найнижчий показник з 7 травня, коли померли 39 осіб.
За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, Росія перебуває на третьому місці у світі за кількістю уражених коронавірусом громадян – майже 344,5 тисячі, понад 3,5 тисячі людей померли, більш ніж 113 тисяч – одужали.
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