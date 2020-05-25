У ЗСУ на COVID-19 хворіють понад 60 людей – командування

У Збройних силах України станом на 25 травня хворіють 62 людини, повідомило командування Медичних сил ЗСУ.

«Всього за час пандемії одужала 91 особа та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 262 особи. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 38 осіб», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за минулу добу нових випадків захворювання на COVID-19 у ЗСУ не зареєстровано.

За даними МОЗ станом на 25 травня, в Україні зафіксовано 21245 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 623 людини померли, 7234 – одужали.