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24 травня 2020, Київ 11:20
Фотогалереї

«Нове звичне» в час коронавірусу – фотогалерея

Погляд на фізичне дистанціювання й інші офіційні заходи, які зараз формують повсякденне життя в багатьох країнах світу. Деякі з них почали послаблювати обмеження, запроваджені у зв’язку з намаганням зупинити поширення пандемії COVID-19.

Погляд на фізичне дистанціювання й інші офіційні заходи, які зараз формують повсякденне життя в багатьох країнах світу. Деякі з них почали послаблювати обмеження, запроваджені у зв’язку з намаганням зупинити поширення пандемії COVID-19.

Люди знову почали відвідувати ресторани, школи, а також заповнювати літаки. Та скільки б вони не намагалися повернутися до звичного до появи коронавірусу життя, сьогодення виглядає цілком інакше.
Люди дотримуються фізичної дистанції за допомогою білих кіл на траві в парку Доміно в Брукліні в Нью-Йорку 17 травня 2020 року під час пандемії COVID-19
1 Люди дотримуються фізичної дистанції за допомогою білих кіл на траві в парку Доміно в Брукліні в Нью-Йорку 17 травня 2020 року під час пандемії COVID-19
Учнів розділяє захисне скло, яке є запобіжним заходом проти COVID-19, під час обіду в середній школі в місті Теджоні 20 травня 2020 року. Сотні тисяч південнокорейських учнів повернулися до шкіл 20 травня, коли навчальні заклади почали відкриватись після більш ніж двомісячного карантину, запровадженого через коронавірус
2 Учнів розділяє захисне скло, яке є запобіжним заходом проти COVID-19, під час обіду в середній школі в місті Теджоні 20 травня 2020 року. Сотні тисяч південнокорейських учнів повернулися до шкіл 20 травня, коли навчальні заклади почали відкриватись після більш ніж двомісячного карантину, запровадженого через коронавірус
Жінка в кепці з причепленим написом &laquo;Це шапка діаметром 1 м. Будь ласка, дотримуйтесь дистанції&raquo;, йде проспектом Єлисейські поля в Парижі 11 травня 2020 року в час, коли Франція розпочала поступове послаблення карантинних заходів через пандемію COVID-19
3 Жінка в кепці з причепленим написом «Це шапка діаметром 1 м. Будь ласка, дотримуйтесь дистанції», йде проспектом Єлисейські поля в Парижі 11 травня 2020 року в час, коли Франція розпочала поступове послаблення карантинних заходів через пандемію COVID-19
Клієнти цокаються склянками з пивом через прозорий пластик, який встановили на столі для запобігання зараженню коронавірусною хворобою COVID-19, у барі &laquo;Кітірі Сіндзюку&raquo;, &laquo;наливайці&raquo; японського стилю, відомого як &laquo;ідзакая&raquo;, в Токіо 19 травня 2020 року
4 Клієнти цокаються склянками з пивом через прозорий пластик, який встановили на столі для запобігання зараженню коронавірусною хворобою COVID-19, у барі «Кітірі Сіндзюку», «наливайці» японського стилю, відомого як «ідзакая», в Токіо 19 травня 2020 року
Віряни в масках на обличчі відвідують ранкову месу 20 травня 2020 року в церкві Сан-Б&rsquo;яджо-е-Санта-Марія-Іммаколата в Кодоньйо, одному з містечок на південний схід від Мілану, що опинилося в епіцентрі коронавірусної епідемії в лютому. Зараз Італія послаблює карантинні заходи, спрямовані на стримування поширення інфекції COVID-19, спричиненої новим коронавірусом
5 Віряни в масках на обличчі відвідують ранкову месу 20 травня 2020 року в церкві Сан-Б’яджо-е-Санта-Марія-Іммаколата в Кодоньйо, одному з містечок на південний схід від Мілану, що опинилося в епіцентрі коронавірусної епідемії в лютому. Зараз Італія послаблює карантинні заходи, спрямовані на стримування поширення інфекції COVID-19, спричиненої новим коронавірусом
Працівник залізниці перевіряє температуру пасажирів у Карачі 20 травня 2020 року після відновлення залізничного сполучення в Пакистані на тлі пом&rsquo;якшень обмежувальних заходів, запроваджених через коронавірус. Уряд країни прагне відновити економіку і допомогти людям у їхньому щоденному житті після спаду коронавірусної пандемії
6 Працівник залізниці перевіряє температуру пасажирів у Карачі 20 травня 2020 року після відновлення залізничного сполучення в Пакистані на тлі пом’якшень обмежувальних заходів, запроваджених через коронавірус. Уряд країни прагне відновити економіку і допомогти людям у їхньому щоденному житті після спаду коронавірусної пандемії
Учениця початкової школи Сент-Круа в місті Анню в Бельгії працює 15 травня 2020 року&nbsp;на своїй половині парти, а інша її половина заклеєна стрічкою, щоб забезпечити безпечну відстань для боротьби з розповсюдженням захворювання COVID-19, спричиненим новим коронавірусом
7 Учениця початкової школи Сент-Круа в місті Анню в Бельгії працює 15 травня 2020 року на своїй половині парти, а інша її половина заклеєна стрічкою, щоб забезпечити безпечну відстань для боротьби з розповсюдженням захворювання COVID-19, спричиненим новим коронавірусом
На фотографії, оприлюдненій парламентом Великої Британії, лідер опозиційної Лейбористської партії Кір Стармер (праворуч унизу) й інші депутати Палати громад дотримуються відстані на сесії запитань до прем&rsquo;єр-міністра 20 квітня 2020 року
8 На фотографії, оприлюдненій парламентом Великої Британії, лідер опозиційної Лейбористської партії Кір Стармер (праворуч унизу) й інші депутати Палати громад дотримуються відстані на сесії запитань до прем’єр-міністра 20 квітня 2020 року
Працівниця середньої школи Кйонбок у Сеулі вітається з учнями, які йдуть на заняття, 20 травня 2020 року. Сотні тисяч південнокорейських учнів повернулися до шкіл, які почали відкриватися після більш ніж двомісячного карантину, запровадженого через спалах коронавірусної хвороби
9 Працівниця середньої школи Кйонбок у Сеулі вітається з учнями, які йдуть на заняття, 20 травня 2020 року. Сотні тисяч південнокорейських учнів повернулися до шкіл, які почали відкриватися після більш ніж двомісячного карантину, запровадженого через спалах коронавірусної хвороби
Любителі спорту займаються, зберігаючи відстань одне від одного, у спортзалі CrossFit Arena в Бангкоку 20 травня 2020 року &ndash; в перший тиждень його відкриття після карантину, який уряд Таїланду запровадив із метою припинення розповсюдження коронавірусу
10 Любителі спорту займаються, зберігаючи відстань одне від одного, у спортзалі CrossFit Arena в Бангкоку 20 травня 2020 року – в перший тиждень його відкриття після карантину, який уряд Таїланду запровадив із метою припинення розповсюдження коронавірусу
Під час перевірки електронних перепусток на станції &laquo;Планьорная&raquo; в метро Москви поліцейський розглядає QR-код на смартфоні пасажира&nbsp;15 квітня 2020 року. Відповідно до системи цифрового дозволу, запровадженої урядом столиці Росії під час пандемії нової коронавірусної хвороби COVID-19, яка стала обов&#39;язковою з 15 квітня, людям потрібно отримувати електронні перепустки на проїзд у громадському транспорті чи транспортному засобі по місту
11 Під час перевірки електронних перепусток на станції «Планьорная» в метро Москви поліцейський розглядає QR-код на смартфоні пасажира 15 квітня 2020 року. Відповідно до системи цифрового дозволу, запровадженої урядом столиці Росії під час пандемії нової коронавірусної хвороби COVID-19, яка стала обов'язковою з 15 квітня, людям потрібно отримувати електронні перепустки на проїзд у громадському транспорті чи транспортному засобі по місту
Люди стоять на знаках, наліплених на платформі станції трамвая в Ніцці, дотримуючись фізичної дистанції, 11 травня 2020 року. Франція розпочала поступове послаблення загальнодержавного карантину, запровадженого через коронавірусну хворобу COVID-19
12 Люди стоять на знаках, наліплених на платформі станції трамвая в Ніцці, дотримуючись фізичної дистанції, 11 травня 2020 року. Франція розпочала поступове послаблення загальнодержавного карантину, запровадженого через коронавірусну хворобу COVID-19
Працівниця римського аеропорту Ф&rsquo;юмічіно має на голові Smart Helmet &ndash; &laquo;розумний шолом&raquo; із портативним термосканером, який може вимірювати температуру пасажирів на відстані, на тлі поступового послаблення загальнодержавного карантину через коронавірус в Італії, 6 травня 2020 року
13 Працівниця римського аеропорту Ф’юмічіно має на голові Smart Helmet – «розумний шолом» із портативним термосканером, який може вимірювати температуру пасажирів на відстані, на тлі поступового послаблення загальнодержавного карантину через коронавірус в Італії, 6 травня 2020 року
Члени екіпажу літака французької авіакомпанії Air France e захисних масках роздають маски пасажирам в аеропорті Шарля де Голля у місті Руассі-ан-Франс під Парижем під час спалаху коронавірусної хвороби COVID-19, 6 травня 2020 року
14 Члени екіпажу літака французької авіакомпанії Air France e захисних масках роздають маски пасажирам в аеропорті Шарля де Голля у місті Руассі-ан-Франс під Парижем під час спалаху коронавірусної хвороби COVID-19, 6 травня 2020 року
Пасажири рейсу до столиці Казахстану Нур-Султана&nbsp;перед злетом літака в міжнародному аеропорті Алмати 1 травня 2020 року. Авіакомпанія Air Astana здійснила перший регулярний рейс із Алмати до Нур-Султана після більш ніж місячної перерви на тлі послаблення карантинних заходів, запроваджених для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19
15 Пасажири рейсу до столиці Казахстану Нур-Султана перед злетом літака в міжнародному аеропорті Алмати 1 травня 2020 року. Авіакомпанія Air Astana здійснила перший регулярний рейс із Алмати до Нур-Султана після більш ніж місячної перерви на тлі послаблення карантинних заходів, запроваджених для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19
Люди в Києві в захисних рукавичках через спалах коронавірусу, 13 травня 2020 року
16 Люди в Києві в захисних рукавичках через спалах коронавірусу, 13 травня 2020 року
Учні Центральної католицької середньої школи в Аллентауні у штаті Пенсильванія у США у випускних сукнях тримають дистанцію під час фотографування 14 травня 2020 року після скасування випускного вечора через спалах COVID-19
17 Учні Центральної католицької середньої школи в Аллентауні у штаті Пенсильванія у США у випускних сукнях тримають дистанцію під час фотографування 14 травня 2020 року після скасування випускного вечора через спалах COVID-19
Цей вигляд із пташиного польоту показує, як старшокласники в Албанії з дотриманням дистанції повертаються до своєї гімназії в столиці Тирані 18 травня 2020 року після тривалого карантину через спалах пандемії COVID-19. Того дня школи відновили заняття лише для учнів випускних класів, які складають іспити до вишів. Албанія поступово припиняє карантинні заходи, лише кілька великих міст залишаються на карантині, а більшість підприємств, включно з кав&rsquo;ярнями та ресторанами, відчинилися 18 травня
18 Цей вигляд із пташиного польоту показує, як старшокласники в Албанії з дотриманням дистанції повертаються до своєї гімназії в столиці Тирані 18 травня 2020 року після тривалого карантину через спалах пандемії COVID-19. Того дня школи відновили заняття лише для учнів випускних класів, які складають іспити до вишів. Албанія поступово припиняє карантинні заходи, лише кілька великих міст залишаються на карантині, а більшість підприємств, включно з кав’ярнями та ресторанами, відчинилися 18 травня
Школярка дезінфікує руки на шкільному подвір&rsquo;ї в канадському місті Сен-Жан-сюр-Рішельє у провінції Квебек 11 травня 2020 року. Школи поза межами найбільшого міста провінції Монреаля й околиць знову відкрилися після карантину, пов&rsquo;язаного за спалахом коронавірусу
19 Школярка дезінфікує руки на шкільному подвір’ї в канадському місті Сен-Жан-сюр-Рішельє у провінції Квебек 11 травня 2020 року. Школи поза межами найбільшого міста провінції Монреаля й околиць знову відкрилися після карантину, пов’язаного за спалахом коронавірусу
Задля забезпечення дистанції між людьми в ресторані у Вільнюсі розміщують манекени, фото 21 травня 2020 року. У столиці Литви кав&rsquo;ярням і ресторанам дозволено приймати клієнтів у приміщеннях, але їм слід дотримуватися суворих правил фізичного дистанціювання: всередині закладу треба забезпечити простір у п&rsquo;ять квадратних метрів на людину. Литовський уряд продовжив загальнонаціональний коронавірусний карантин до 31 травня
20 Задля забезпечення дистанції між людьми в ресторані у Вільнюсі розміщують манекени, фото 21 травня 2020 року. У столиці Литви кав’ярням і ресторанам дозволено приймати клієнтів у приміщеннях, але їм слід дотримуватися суворих правил фізичного дистанціювання: всередині закладу треба забезпечити простір у п’ять квадратних метрів на людину. Литовський уряд продовжив загальнонаціональний коронавірусний карантин до 31 травня
На цьому фото, зробленому 20 травня з пташиного польоту, шезлонги на пляжі в ізраїльському місті Тель-Авів&nbsp;викладені на відстані, з дотриманням фізичної дистанції між відпочивальниками. Пляжі відкриваються вперше після двомісячного карантину завпровадженого через пандемію COVID-19.&nbsp;Тель-Авів, Ізраїль, 20 травня 2020 року
21 На цьому фото, зробленому 20 травня з пташиного польоту, шезлонги на пляжі в ізраїльському місті Тель-Авів викладені на відстані, з дотриманням фізичної дистанції між відпочивальниками. Пляжі відкриваються вперше після двомісячного карантину завпровадженого через пандемію COVID-19. Тель-Авів, Ізраїль, 20 травня 2020 року
Люди дотримуються дистанції в ліфті дорогою на свої робочі місця у Всесвітньому торговому центрі в Коломбо 11 травня 2020 року після того, як уряд Шрі-Ланки оголосив, що приватні й державні компанії відкриють свої офіси після майже двох місяців карантину, запровадженого через поширення коронавірусної хвороби
22 Люди дотримуються дистанції в ліфті дорогою на свої робочі місця у Всесвітньому торговому центрі в Коломбо 11 травня 2020 року після того, як уряд Шрі-Ланки оголосив, що приватні й державні компанії відкриють свої офіси після майже двох місяців карантину, запровадженого через поширення коронавірусної хвороби
Люди обідають 8 травня 2020 року в популярному ресторані Penguin Eat Shabu, який знову відкрився після зняття карантинних обмежень, у столиці Таїланду Бангкоку. Між клієнтами пластикові бар&rsquo;єри, також вони повинні дотримуватися дистанції між собою для запобігання поширенню COVID-19
23 Люди обідають 8 травня 2020 року в популярному ресторані Penguin Eat Shabu, який знову відкрився після зняття карантинних обмежень, у столиці Таїланду Бангкоку. Між клієнтами пластикові бар’єри, також вони повинні дотримуватися дистанції між собою для запобігання поширенню COVID-19
Фото, зроблене з безпілотника, показує повнісінький кінотеатр під відкритим небом у Макгенрі у штаті Іллінойс у США, 8 травня 2020 року. Такий кінотеатр, де фільми дивляться, не виходячи зі своїх авт, &ndash; єдиний у районі Чикаго. Попри чинні карантинні заходи, він отримав від служби охорони здоров&rsquo;я штату дозвіл працювати за умови дотримання належної дистанції між людьми
24 Фото, зроблене з безпілотника, показує повнісінький кінотеатр під відкритим небом у Макгенрі у штаті Іллінойс у США, 8 травня 2020 року. Такий кінотеатр, де фільми дивляться, не виходячи зі своїх авт, – єдиний у районі Чикаго. Попри чинні карантинні заходи, він отримав від служби охорони здоров’я штату дозвіл працювати за умови дотримання належної дистанції між людьми

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