«Нове звичне» в час коронавірусу – фотогалерея

22 Люди дотримуються дистанції в ліфті дорогою на свої робочі місця у Всесвітньому торговому центрі в Коломбо 11 травня 2020 року після того, як уряд Шрі-Ланки оголосив, що приватні й державні компанії відкриють свої офіси після майже двох місяців карантину, запровадженого через поширення коронавірусної хвороби