«Нове звичне» в час коронавірусу – фотогалерея

Погляд на фізичне дистанціювання й інші офіційні заходи, які зараз формують повсякденне життя в багатьох країнах світу. Деякі з них почали послаблювати обмеження, запроваджені у зв’язку з намаганням зупинити поширення пандемії COVID-19.
Люди знову почали відвідувати ресторани, школи, а також заповнювати літаки. Та скільки б вони не намагалися повернутися до звичного до появи коронавірусу життя, сьогодення виглядає цілком інакше.
Люди знову почали відвідувати ресторани, школи, а також заповнювати літаки. Та скільки б вони не намагалися повернутися до звичного до появи коронавірусу життя, сьогодення виглядає цілком інакше.