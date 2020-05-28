Маски, термометри, дистанція: як випускники закінчуватимуть школу і складатимуть ЗНО

Останні два з половиною місяці українські школярі навчалися дистанційно. Дехто зумів освоїти онлайн-платформи, а дехто обмежився переписками у Viber, тож не всі засвоїли матеріал однаково. Особливо значущим цей час був для одинадцятикласників, адже, попри карантин, зовнішнє незалежне оцінювання для них не скасували.

Марія Мартиненко закінчує 11-й клас у столичній спеціалізованій школі №76. У неї, як і в багатьох однолітків в Україні, випускного не буде – Міністерство освіти й науки рекомендувало не проводити останні дзвоники та випускні вечори. Хоч її клас не міг дійти згоди щодо свята, думка про те, що його взагалі не буде, злегка засмучує дівчину.

«Всі думають про випускний заздалегідь, особливо коли дивишся американські фільми і серіали, де випускний – це «вау», де є пари, бали, вручення атестата. У нас клас, на жаль, не настільки споріднений, всі – здебільшого одиночки. Це трошки сумно, але не так болісно», – каже Марія.

Її класна керівниця Людмила Прищепа також переконана, що відсутність випускного – не трагедія. «Окрім, як кажуть, урочистості моменту, в пам’яті випускників значно краще зберігаються епізоди зі шкільного життя, спогади про однокласників, дружбу і перше кохання», – вважає вчителька.

Тим паче, що одинадцятикласникам є про що хвилюватися. Якщо четверті та дев’яті класи радіють через скасовані іспити, то найстаршим школярам ЗНО складати таки доведеться. Пробне тестування проведуть уже 15 та 17 червня, а основна сесія розпочнеться з 25 червня і завершиться 17 липня. Донедавна було невідомо, коли саме відбудеться тестування, ширилися думки про зміну формату його проведення, тож для багатьох одинадцятикласників невизначеність зіграла не на руку.

Поки я не дізналася точні дати, то була більш розслаблена, думала, можливо, [ЗНО] проведуть в липні чи серпні, нічого ж невідомо. За таких умов ти відкладаєш підготовку

«Поки я не дізналася точні дати, то була більш розслаблена, думала, ну, можливо, [ЗНО] проведуть в липні чи серпні, нічого ж невідомо. За таких умов ти відкладаєш підготовку. А коли озвучили дати, то я вже трохи зібралася і почала інтенсивно готуватися», – розповідає Марія.

За її словами, дистанційний формат навчання також вплинув на підготовку, адже вдома панує не настільки робоча атмосфера.

«Якби ми були у школі, то вчителі постійно нагадували б, що у нас – ЗНО, капали б на мізки. Зазвичай ти пропускаєш це повз вуха, але все одно така атмосфера спонукаюча. А коли сидиш вдома, то це «розслабон». Але мені здається, що все залежить від тебе, головне – вчасно взятися за голову», – переконує випускниця.

В яких умовах проводитимуть ЗНО?

Основні зміни стосуватимуться формату проведення ЗНО. Міністерство охорони здоров’я опублікувало низку рекомендацій для цього. Зокрема, необхідно буде скласти графік допуску учасників до будівлі, де проводитимуть тестування.

У кожного учасника буде перепустка з часом, коли потрібно прийти до пункту тестування, в коментарі «Громадському радіо» повідомила заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) ​Тетяна Вакуленко.

«Раніше було одне вікно для всіх – з 10.15 до 10.50 всі входили в пункт. Тепер ми звузимо діапазони – будуть невеличкі групи, кожна буде заходити у свій час. Ми будемо рекомендувати учасникам приїздити на свій час», – сказала Вакуленко.

Графік має враховувати час для того, аби виміряти присутнім температуру і запобігти скупченню учнів. Допустима температура – 37,2 градуса. Якщо у когось будуть помітні яскраво виражені симптоми респіраторного захворювання, до тестування чи виконання службових обов’язків цю людину не допустять. Для таких учнів дозволять взяти участь у додатковій сесії.

Крім того, організаторам необхідно забезпечити дистанцію не менше ніж 1,2 метра між учасниками, провітрювання аудиторій до і після тестування, а на вході до будівлі та класів повинні бути антисептики. Усі присутні повинні бути у масках, рукавичок не потрібно. Масками та антисептиками усіх учасників забезпечать, повідомила під час брифінгу виконувачка обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Водночас на сайті МОН зазначається, що обов’язковою є дистанція в півтора метра. Згідно з правилами, під час складання ЗНО в аудиторії перебуватиме максимум 15 учасників і 2 інструктори.

Як дистанційне навчання вплинуло на підготовку?

Вчителька Людмила Прищепа вважає, що дистанційне навчання позначилося на підготовці учнів до оцінювання, а нинішня ситуація тривожно впливає на психіку випускників.

Методи онлайн-вивчення іноземних мов звичні для учнів. Підготовка ж до математики чи української мови потребує більше традиційного очного навчання та частішого контакту із вчителем

«Деякі випускники почуваються зараз невпевненими і розгубленими, оскільки більшість часу довелося займатися самопідготовкою. Дещо залежить від специфіки предметів, скажімо, методи онлайн-вивчення іноземних мов звичні для учнів. Підготовка ж до математики чи української мови потребує більше традиційного очного навчання та частішого контакту із вчителем», – розповідає вона.

За її словами, перехід на дистанційне навчання відбувся занадто радикально. Найбільшою проблемою виявилась відсутність належного технічного забезпечення, і багатьом педагогам довелося власним коштом забезпечувати процес. Проте школі вдалося адаптуватися, й учні та вчителі налагодили комунікацію.

«Не всі, але достатня кількість уроків у нас відбувається в Zoom. Три предмети – у Google Classroom, як на мене, це найкраща платформа, бо там ти відразу бачиш оцінки, журнал і дедлайни. Так само всі завдання висвітлюються на сайті школи і у Facebook», – розповідає учениця Людмили Марія Мартиненко.

Водночас досвід дистанційного навчання не для всіх виявився позитивним. Мама одинадцятикласниці та третьокласника Юлія Сорока порівнює, як організували навчальний процес її дітей в одній і тій же школі:

«Ніхто нічого не пояснював, ми почали дзвонити класній керівниці [одинадцятикласниці] та запитувати, коли будуть якісь завдання. Вона скинула. Потім мені донька каже, що знову з фізики [завдань] немає, я знову пишу у Viber, на що мені відповідають, що уточнять і скинуть. Донька навіть не знає, які у неї оцінки, лише один раз надіслали бали за домашнє завдання. У третьому класі є всі заняття онлайн, навіть трудове навчання і фізкультура, вони і плескають, і стрибають».

За її словами, якби донька самостійно не займалася, то ситуація при закінченні навчання була би невтішною. Єдине, що втішає Юлію, це те, що одинадцятикласниця вже другий рік займається на підготовчих курсах в університеті, де їй також допомагають готуватися до оцінювання.

Чи спростять завдання ЗНО?

Щодо самих тестів, то в Українському центрі оцінювання якості освіти запевняють, що до проведення ЗНО вони були готові ще заздалегідь.

«Основні тестові зошити, тобто україномовні варіанти, були завершені, підготовлені і відібрані до друку ще в листопаді. На середину січня ми надрукували 90% тиражу усіх тестових зошитів з усіх предметів українською мовою», – запевнив виконувач обов’язків директора УЦОЯО Валерій Бойко.

Змінювати тести через дистанційне навчання не збираються і через брак часу, і через те, що завдань по темах, які учні вивчали за цей час, буде обмаль.

З деяких предметів, наприклад, з української мови останні місяці навчання присвячені або повторенню, або риториці. Це тема, яка в тести не потрапляє

«Пустити під ніж попередньо надруковані матеріали ми не можемо. Тестові завдання охоплюють всю програму зовнішнього незалежного оцінювання. З деяких предметів, наприклад, з української мови останні місяці навчання присвячені або повторенню, або риториці. Це тема, яка в тести не потрапляє», – наголосив Бойко.

Коли почнеться навчання в університетах?

Через зміну дати проведення ЗНО посувається й дата початку вступної кампанії до серпня. За інформацією МОН, вона триватиме з 12 до 22 серпня, а для тих, хто складає вступні іспити замість ЗНО, термін подачі документів – до 16 серпня. Зарахування на бюджет відбудеться до 5 вересня, а на контракт – до 30. Окрім перенесення термінів, особливих змін для вступників не буде, переконує проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров.

«Єдине – вступники отримають можливість після надання їм рекомендацій на зарахування надсилати свої документи поштою», – каже Бугров. Раніше для цього необхідно було з’явитися в університет і власноруч подати документи.

Крім того, аби уникнути скупчення людей, у КНУ планують перенести місце проведення вступної кампанії для кількох факультетів. Зокрема, подача документів на історичний, юридичний та філософський факультети буде проводитися не в головному корпусі, де вони базуються, а у приміщенні Наукової бібліотеки імені Максимовича.

Якщо все буде гаразд, то ми плануємо почати навчання 16-17 вересня



«Оскільки графік вступної кампанії поширюється на вересень, коли фактично розпочнуться заняття студентів 2–4 курсу та другого року магістратури, то ми плануємо ці зміни, аби досягнути соціального дистанціювання і безпеки в умовах пандемії. Якщо все буде гаразд, то ми плануємо почати навчання 16-17 вересня», – розповів проректор КНУ.

Якщо для вступників в українські ВНЗ проблем не буде, то вони можуть виникнути у тих, хто хоче подавати документи в іноземні університети, каже експерт напрямку «Освіта» аналітичного центру «Українського інституту майбутнього» Микола Скиба.

«Через те, що ДПА вирішили проводити у формі ЗНО, воно також зсувається у часі. Для тих, хто планує подавати документи за кордон, можуть виникнути нестиковки, якщо на час, коли вони отримають документи в Україні, збігатиме термін подачі документів в інших країнах», – застерігає Скиба.