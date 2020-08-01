Трамп заявив про намір заборонити TikTok у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що заборонить китайську соцмережу TikTok у Сполучених Штатах Америки, можливо, вже 1 серпня.

«Що стосується TikTok, то ми заборонимо їх у США», – сказав Трамп журналістам 31 липня.

При цьому за кілька годин до цього президент США заявив, що інші варіанти реагування залишаються в силі через занепокоєння щодо того, що соцмережа може бути інструментом китайської розвідки.

Трамп заявив, що він може скористатися надзвичайними економічними повноваженнями або виконавчим розпорядженням, щоб заборонити TikTok, який є особливо популярним серед молоді. За оцінками, він має мільярд користувачів у всьому світі.

Уряд США раніше цього тижня ухвалив рішення, що китайську соцмережу має перевірити Комітет з іноземних інвестицій США. Китайська влада розкритикувала це рішення США і звинуватила Вашингтон у дискримінації. Компанія-власник соцмережі наполягає на тому, що вона не обмінюється даними користувачів із Пекіном.

Ситуація може надалі погіршити загострені відносини між США і Китаєм.

Додаток для створення і перегляду коротких відео TikTok належить компанії ByteDance, яка базується в Китаї.

Нещодавно TikTok був заборонений в Індії разом з 58 іншими китайськими додатками на тлі сутичок на кордоні між Індією і Китаєм.