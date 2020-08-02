«Трамп сказав «досить»: Помпео анонсує заходи США проти китайських компаній, що надають дані Пекіну

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує вжити заходів проти китайських компаній з виробництва програмного забезпечення, які надають дані владі Китаю. Про це державний секретар США Майк Помпео сказав 2 серпня в інтерв’ю каналу Fox News.

Помпео назвав такі компанії «справжньою загрозою приватності американського народу».

«Протягом довгого, довгого часу Сполучені Штати просто казали «Господи, якщо нас це розважає або якщо компанії можуть на цьому заробляти, ми дозволимо цьому тривати». Президент Трамп сказав: «досить», – сказав державний секретар.

Він анонсував, що про заходи президента США стане відомо найближчими днями.

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«Він (Трамп – ред.) найближчими днями вдасться до дій щодо широкого спектра ризиків для національної безпеки, які містить програмне забезпечення, пов’язане з Китайською комінустичною партією», – додав Помпео.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив про намір заборонити китайську соцмережу TikTok у США.

Уряд США раніше цього тижня ухвалив рішення, що китайську соцмережу має перевірити Комітет з іноземних інвестицій США. Китайська влада розкритикувала це рішення США і звинуватила Вашингтон у дискримінації. Компанія-власник соцмережі наполягає на тому, що вона не обмінюється даними користувачів із Пекіном.