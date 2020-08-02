США засудили рішення перенести вибори у Гонконгу

Сполучені Штати засудили рішення уряду Гонконгу перенести на рік вибори до вибори до законодавчих зборів, заплановані на 6 вересня. Про це заявили у Державному департаменті США.

«Немає ніяких вагомих причин для такої тривалої затримки. Тому цілком імовірно, що Гонконг більше ніколи не зможе голосувати – ні за що, і ні за кого. Цей гідний жалю вчинок підтверджує, що Пекін не має наміру виконувати зобов’язання, взяті перед народом Гонконгу і Сполученим Королівством відповідно до Китайсько-британської спільної декларації, зареєстрованого в ООН договору і Основного закону», – мовиться у повідомленні.

У Держдепартаменті закликали владу Гонконгу переглянути своє рішення.

«Вибори повинні бути проведені якомога ближче до дати 6 вересня і таким чином, щоб вони відображали волю і сподівання народу Гонконгу. Якщо це не так, то, на жаль, Гонконг продовжить свій рух до перетворення у ще одне комуністичний місто в Китаї», – йдеться у заяві.

Влада Гонконгу 31 липня оголосила про перенесення призначених на вересень виборів до законодавчих зборів. Призначена Пекіном керівник Гонконгу Керрі Лам заявила, що це рішення ухвалене через зростання числа інфікованих коронавірусом.

Голосування перенесене на рік – на вересень 2021 року.

Продемократичні сили, що виступають проти обмеження автономії Гонконгу, сподівалися на успіх на виборах. Лише половина законодавчих зборів обирається безпосередньо, друга половина формується з лояльних Пекіну осіб. Торік на муніципальних виборах прихильники опозиції домоглися значних успіхів.

З 2019 року в місті відбуваються масові акції протесту у відповідь на дії китайської влади щодо обмеження автономії Гонконгу. Після початку епідемії вони практично припинилися. Китайська влада нещодавно ухвалила закон про національну безпеку, який опозиція і кілька країн Заходу, включно зі США, розглядають як такий, що порушує домовленості про автономію Гонконгу.