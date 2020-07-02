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02 липня 2020, Київ 22:28
Фотогалереї

Протести в Гонконгу 1 липня, в день передання регіону Китаєві – фотогалерея

У Гонконгу в середу, 1 липня, відбулися протести проти нового закону про національну безпеку. Напередодні, 30 червня, лідер Китаю Сі Цзіньпін підписав безпековий закон для Гонконгу, який перед цим підтримав Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників.

Документ, який Пекін підготував спеціально для Гонконгу, передбачає, що Китай запровадить у регіоні своє правоохоронне агентство зі своїми власними працівниками і прокурорськими силами. Вони мають займатися «дуже серйозними» злочинами проти національної безпеки.

Підривну діяльність, сепаратизм, тероризм і співпрацю з іноземними силами каратимуть щонайменше 10 роками в’язниці. В окремих випадках передбачене довічне ув’язнення.

Закон також дозволяє спостереження і прослуховування телефонних розмов підозрюваних у порушенні закону.

1 липня – 23 роки від дня, коли Велика Британія передала регіон під керівництво Китаю. Гонконг перебував під владою Великої Британії до 1997 року, поки не був переданий Китаю за умови збереження в регіоні особливих адміністративних правил. Останніми роками автономний регіон відчуває тиск із боку Пекіна, гонконзька опозиція заявляє, що владна Комуністична партія Китаю відходить від задекларованого принципу «одна країна – дві системи».
Працівник сил спецпризначення поліції затримує мітингувальника під час протесту в Гонконгу проти нового закону про нацбезпеку в день 23-ї річниці створення спеціального адміністративного району Гонконг у складі Китаю, 1 липня 2020 року
1 Працівник сил спецпризначення поліції затримує мітингувальника під час протесту в Гонконгу проти нового закону про нацбезпеку в день 23-ї річниці створення спеціального адміністративного району Гонконг у складі Китаю, 1 липня 2020 року
Працівники сил спецпризначення поліції використовують проти протестувальників подразливий газ. Гонконжці знову вийшли на вулиці через незгоду з новим законом про національну безпеку 1 липня, день, коли 23 роки тому Велика Британія передала Гонконг під керівництво Китаю
2 Працівники сил спецпризначення поліції використовують проти протестувальників подразливий газ. Гонконжці знову вийшли на вулиці через незгоду з новим законом про національну безпеку 1 липня, день, коли 23 роки тому Велика Британія передала Гонконг під керівництво Китаю
Поліцейські затримують протестувальників під час протесту проти нового закону про національну безпеку. 1 липня виповнилося 23 роки від створення спеціального адміністративного району Китаю &ndash; Гонконгу
3 Поліцейські затримують протестувальників під час протесту проти нового закону про національну безпеку. 1 липня виповнилося 23 роки від створення спеціального адміністративного району Китаю – Гонконгу
Журналісти намагаються зафіксувати протестну ходу в Гонконгу 1 липня проти нового закону про нацбезпеку, який Пекін підготував для Гонконгу
4 Журналісти намагаються зафіксувати протестну ходу в Гонконгу 1 липня проти нового закону про нацбезпеку, який Пекін підготував для Гонконгу
Поліція затримує протестувальників у Гонконгу, які вишли на вулиці через незгоду з новим законом про нацбезпеку, символічно в день передання Гонконгу під керівництво Китаю. 1 липня виповнилося 23 роки від того дня
5 Поліція затримує протестувальників у Гонконгу, які вишли на вулиці через незгоду з новим законом про нацбезпеку, символічно в день передання Гонконгу під керівництво Китаю. 1 липня виповнилося 23 роки від того дня
Протестувальник готується жбурнути &laquo;коктейль Молотова&raquo; у вітрину крамниці, пов&rsquo;язаної з Китаєм. 1 липня в Гонконгу відбулися протести проти нового закону про нацбезпеку, розробленого спеціально для Гонконгу. Закон напередодні підписав голова Китаю Сі Цзіньпін
6 Протестувальник готується жбурнути «коктейль Молотова» у вітрину крамниці, пов’язаної з Китаєм. 1 липня в Гонконгу відбулися протести проти нового закону про нацбезпеку, розробленого спеціально для Гонконгу. Закон напередодні підписав голова Китаю Сі Цзіньпін
Проти протестувальників у Гонконгу під час протестів проти нового безпекового закону 1 липня були використані водомети
7 Проти протестувальників у Гонконгу під час протестів проти нового безпекового закону 1 липня були використані водомети
Протестувальники складають на дорогу цеглини під час протесту проти нового закону про нацбезпеку в Гонконгу, який передбачає, що підривну діяльність, сепаратизм, тероризм і співпрацю з іноземними силами каратимуть щонайменше 10 роками в&rsquo;язниці
8 Протестувальники складають на дорогу цеглини під час протесту проти нового закону про нацбезпеку в Гонконгу, який передбачає, що підривну діяльність, сепаратизм, тероризм і співпрацю з іноземними силами каратимуть щонайменше 10 роками в’язниці
Поліція, намагаючись витиснути протестувальників із вулиць Гонконгу, використовує проти них подразливий газ. На вулиці 1 липня вийшли незгодні з новим законом про нацбезпеку
9 Поліція, намагаючись витиснути протестувальників із вулиць Гонконгу, використовує проти них подразливий газ. На вулиці 1 липня вийшли незгодні з новим законом про нацбезпеку
Поліцейські проходять уздовж підпаленої барикади протестувальників. 1 липня, символічно в день передання Гонконгу Китаю, в регіоні пройшли протести проти ухваленого напередодні нового закону про національну безпеку
10 Поліцейські проходять уздовж підпаленої барикади протестувальників. 1 липня, символічно в день передання Гонконгу Китаю, в регіоні пройшли протести проти ухваленого напередодні нового закону про національну безпеку
Поліція затримує протестувальника, проти якого перед цим використали перцевий балончик. 1 липня, у день 23-ї річниці створення спеціального адміністративного району Китаю Гонконг, у регіоні відбулися протести проти нового безпекового закону
11 Поліція затримує протестувальника, проти якого перед цим використали перцевий балончик. 1 липня, у день 23-ї річниці створення спеціального адміністративного району Китаю Гонконг, у регіоні відбулися протести проти нового безпекового закону
На фото з протестів у Гонконгу 1 липня протестувальник намагається вдарити гострим предметом поліцейського, який намагається його затримати
12 На фото з протестів у Гонконгу 1 липня протестувальник намагається вдарити гострим предметом поліцейського, який намагається його затримати
Протестувальники проти нового закону про національну безпеку в Гонконгу розкидують листівки під час ходи вулицями 1 липня, у день, коли 23 роки тому Гонконг став частиною Китаю
13 Протестувальники проти нового закону про національну безпеку в Гонконгу розкидують листівки під час ходи вулицями 1 липня, у день, коли 23 роки тому Гонконг став частиною Китаю
Демонстранти тримають банери під час протестної ходи проти нового безпекового закону для Гонконгу 1 липня 2020 року
14 Демонстранти тримають банери під час протестної ходи проти нового безпекового закону для Гонконгу 1 липня 2020 року
Поліція Гонконгу затримує протестувальників проти нового закону про нацбезпеку перед початком традиційного офіційного щорічного маршу 1 липня, яким Китай святкує передання йому Гонконгу Великою Британією
15 Поліція Гонконгу затримує протестувальників проти нового закону про нацбезпеку перед початком традиційного офіційного щорічного маршу 1 липня, яким Китай святкує передання йому Гонконгу Великою Британією
Поліція зв&rsquo;язує руки протестувальника кабельною стяжкою під час ходи проти нового закону про нацбезпеку в Гонконгу 1 липня
16 Поліція зв’язує руки протестувальника кабельною стяжкою під час ходи проти нового закону про нацбезпеку в Гонконгу 1 липня
Голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам на церемонії підняття прапора, присвяченій 23-й річниці передання Гонконгу Великою Британією під керівництво Китаю, 1 липня 2020 року
17 Голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам на церемонії підняття прапора, присвяченій 23-й річниці передання Гонконгу Великою Британією під керівництво Китаю, 1 липня 2020 року
Працівники сил спецпризначення поліції під час святкувань 1 липня в Гонконгу, у день 23-ї річниці передання Гонконгу Китаю. Того ж дня в регіоні відбулися протести проти нового закону про національну безпеку, який Пекін розробив спеціально для Гонконгу й затвердив напередодні
18 Працівники сил спецпризначення поліції під час святкувань 1 липня в Гонконгу, у день 23-ї річниці передання Гонконгу Китаю. Того ж дня в регіоні відбулися протести проти нового закону про національну безпеку, який Пекін розробив спеціально для Гонконгу й затвердив напередодні
Голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам (посередині), міністр юстиції регіону Тереза Ченґ (ліворуч) і міністр безпеки Джон Лі (праворуч) із виданнями нового закону про національну безпеку на пресконференції в Гонконгу 1 липня
19 Голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам (посередині), міністр юстиції регіону Тереза Ченґ (ліворуч) і міністр безпеки Джон Лі (праворуч) із виданнями нового закону про національну безпеку на пресконференції в Гонконгу 1 липня
Китайські державні прапори під колесами автівки під час маршу проти закону про національну безпеку, який пройшов у Гонконгу 1 липня, в 23-ю річницю передання Гонконгу під керівництво Китаю
20 Китайські державні прапори під колесами автівки під час маршу проти закону про національну безпеку, який пройшов у Гонконгу 1 липня, в 23-ю річницю передання Гонконгу під керівництво Китаю

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