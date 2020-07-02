Протести в Гонконгу 1 липня, в день передання регіону Китаєві – фотогалерея

У Гонконгу в середу, 1 липня, відбулися протести проти нового закону про національну безпеку. Напередодні, 30 червня, лідер Китаю Сі Цзіньпін підписав безпековий закон для Гонконгу, який перед цим підтримав Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників.
Документ, який Пекін підготував спеціально для Гонконгу, передбачає, що Китай запровадить у регіоні своє правоохоронне агентство зі своїми власними працівниками і прокурорськими силами. Вони мають займатися «дуже серйозними» злочинами проти національної безпеки.
Підривну діяльність, сепаратизм, тероризм і співпрацю з іноземними силами каратимуть щонайменше 10 роками в’язниці. В окремих випадках передбачене довічне ув’язнення.
Закон також дозволяє спостереження і прослуховування телефонних розмов підозрюваних у порушенні закону.
1 липня – 23 роки від дня, коли Велика Британія передала регіон під керівництво Китаю. Гонконг перебував під владою Великої Британії до 1997 року, поки не був переданий Китаю за умови збереження в регіоні особливих адміністративних правил. Останніми роками автономний регіон відчуває тиск із боку Пекіна, гонконзька опозиція заявляє, що владна Комуністична партія Китаю відходить від задекларованого принципу «одна країна – дві системи».
Документ, який Пекін підготував спеціально для Гонконгу, передбачає, що Китай запровадить у регіоні своє правоохоронне агентство зі своїми власними працівниками і прокурорськими силами. Вони мають займатися «дуже серйозними» злочинами проти національної безпеки.
Підривну діяльність, сепаратизм, тероризм і співпрацю з іноземними силами каратимуть щонайменше 10 роками в’язниці. В окремих випадках передбачене довічне ув’язнення.
Закон також дозволяє спостереження і прослуховування телефонних розмов підозрюваних у порушенні закону.
1 липня – 23 роки від дня, коли Велика Британія передала регіон під керівництво Китаю. Гонконг перебував під владою Великої Британії до 1997 року, поки не був переданий Китаю за умови збереження в регіоні особливих адміністративних правил. Останніми роками автономний регіон відчуває тиск із боку Пекіна, гонконзька опозиція заявляє, що владна Комуністична партія Китаю відходить від задекларованого принципу «одна країна – дві системи».