У Гонконгу на рік перенесли вибори, пославшись на COVID-19

Влада Гонконгу 31 липня оголосила про перенесення призначених на вересень виборів до законодавчих зборів. Призначена Пекіном керівник Гонконгу Керрі Лам заявила, що це рішення ухвалене через зростання числа інфікованих коронавірусом.

Голосування перенесене на рік – на вересень 2021 року.

Продемократичні сили, що виступають проти обмеження автономії Гонконгу, сподівалися на успіх на виборах. Лише половина законодавчих зборів обирається безпосередньо, друга половина формується з лояльних Пекіну осіб. Торік на муніципальних виборах прихильники опозиції домоглися значних успіхів.

З 2019 року в місті відбуваються масові акції протесту у відповідь на дії китайської влади щодо обмеження автономії Гонконгу. Після початку епідемії вони практично припинилися. Китайська влада нещодавно ухвалила закон про національну безпеку, який опозиція і кілька країн Заходу, включно зі США, розглядають як такий, що порушує домовленості про автономію Гонконгу.

В останні дні число нових виявлених випадків інфекції в місті за добу перевищує 100. Населення Гонконгу становить понад 7,5 мільйона людей.