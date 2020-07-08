Пекін відкрив новий офіс розвідслужби у Гонконзі

Китай відкрив у Гонконзі новий офіс для своїх агентів-розвідників, які вперше будуть відкрито працювати у цьому фінансовому центрі, відповідно до нового закону про національну безпеку.

Церемонія відкриття нового пекінського Управління охорони національної безпеки відбулася за посилених заходів безпеки. Тимчасова база нового офісу розташована в комерційному районі поруч з парком Вікторія, який тривалий час був центром протестів в Гонконзі.

Суперечливий закон про національну безпеку вступив в силу минулого тижня. Він сколихнув міжнародну спільноту через перестороги про загрозу правам і свободам у Гонконзі.

Китайські чиновники кажуть, що законодавство, згідно з яким підривна діяльність, тероризм і змова з іноземними силами будуть каратися аж до тюремного ув’язнення, відновить стабільність після часто насильницьких протестів, що почалися минулого року.

Влада Китаю повідомила, що співробітники служби безпеки у новому офісі матимуть право розслідувати злочини, що підпадають під дію нового закону.