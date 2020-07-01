Помпео: США не будуть стояти, склавши руки, коли Китай ковтає Гонконг своєю авторитарною пащею

Державний секретар США Майк Помпео попереджає про контрзаходи через безпековий закон для Гонконгу, який ухвалили в Китаї.

«Сьогодні сумний день для Гонконгу та для людей, що люблять свободу в Китаї. США не будуть стояти, склавши руки, коли Китай ковтає Гонконг своєю авторитарною пащею», – йдеться в оприлюдненій на сайті Держдепартаменту США заяві Помпео.

За його словами, Сполучені Штати підтримуватимуть народ Гонконгу та «відповідатимуть на атаки Пекіна на свободу слова, преси, зібрань та на верховенство права».

30 червня лідер Китаю Сі Цзіньпін підписав безпековий закон для Гонконгу, який перед цим підтримав Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників.

Документ передбачає, що Китай запровадить у місті агентство зі своїми власними офіцерами та прокурорськими силами. Вони мають займатися «дуже серйозними» злочинами проти національної безпеки.

Підривну діяльність, сепаратизм, тероризм та співпрацю з іноземними силами каратимуть щонайменше 10 роками в’язниці. В окремих випадках передбачене довічне ув’язнення.

Закон також дозволяє спостереження та прослуховування телефонних розмов підозрюваних у порушенні закону.

Гонконг перебував під владою Великої Британії до 1997 року, поки не був переданий Китаю за умови збереження в місті особливих адміністративних правил. В останні роки місто відчуває тиск із боку Пекіна, гонконгська опозиція заявляє, що владна Комуністична партія Китаю відходить від задекларованого принципу «одна країна – дві системи».