У Гонконгу сотні людей вийшли на вулиці у першу річницю протестів

Сотні людей пройшли маршем вулицями Гонконга, щоб відзначити річницю антиурядового протестного руху, що почався торік.

Демонстранти пройшли центральними вулицями Гонконга ввечері 9 червня, вигукуючи гасла на кшталт: «Незалежність Гонконгу – єдиний вихід» і «Боротися до кінця».

За повідомленнями, силовики звинуватили протестувальників у порушенні порядку і застосували перцевий газ, є повідомлення про затриманих.

Протестувальники також зібралися в торгових центрах в обідній час, тримаючи плакати з написом «Волю Гонконгу».

Поліція попередила, що може застосувати для розгону учасників мітингів силу і пригрозила п’ятьма роками в’язниці.

Голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам заявила, що Гонконг не може більше миритися з «хаосом» останніх 12-ти місяців.

9 червня 2019 року близько одного мільйона людей взяли участь у марші вулицями Гонконгу на знак протесту проти законопроєкту про екстрадицію, який мав дозволити владі висилати громадян до материкового Китаю.

Протести тривали впродовж кількох місяців. Під час них часто відбувалися сутички з правоохоронцями й затримання.

Згодом законопроєкт відкликали, але протестувальники продовжили виходити на вулиці і вимагати більшої незалежності від Китаю і звільнення всіх затриманих активістів.

Після початку епідемії масові акції не проводилися, однак 24 травня тисячі людей знову вийшли на вулиці проти планів влади Китаю обмежити автономію міста. За три дні до цього Пекін виступив з ініціативою ухвалення закону про національну безпеку Гонконгу, який заборонив би зраду, відділення, підривну діяльність, заколот та іноземне втручання.

Новий закон про національну безпеку в автономії надає Китаю право застосовувати в Гонконзі національні закони і відкривати там представництва спецслужб. Пекін стверджує, що закон дозволить стримати акти сепаратизму в місті. Протестувальники, в свою чергу, – що документ суперечить принципу «одна країна, дві системи».

Нові кроки, запропоновані керівництвом владної Комуністичної партії Китаю, викликали міжнародне занепокоєння тим, що дії Пекіна різко обмежать спеціальні свободи Гонконгу, гарантовані цій території 1997 року, коли Велика Британія передавала її під контроль Китаю.