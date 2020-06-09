У Гонконгу закликають вийти на демонстрації в першу річницю протестів

Продемократичні групи в Гонконгу закликають громадян вийти на вулиці 9 червня, щоб відзначити рік з початку антиурядових протестів.

Активісти закликають людей бути обачними та уникати арештів під час відзначення «пробудження нації».

9 червня 2019 року близько одного мільйона людей взяли участь у марші вулицями Гонконгу на знак протесту проти законопроєкту про екстрадицію, який мав дозволити владі висилати громадян до материкового Китаю.

Протести тривали впродовж кількох місяців. Під час них часто відбувалися сутички з правоохоронцями й затримання.

Згодом законопроєкт відкликали, але протестувальники продовжили виходити на вулиці і вимагати більшої незалежності від Китаю і звільнення всіх затриманих активістів.

Після початку епідемії масові акції не проводилися, однак 24 травня тисячі людей знову вийшли на вулиці проти планів влади Китаю обмежити автономію міста. За три дні до цього Пекін виступив з ініціативою ухвалення закону про національну безпеку Гонконгу, який заборонив би зраду, відділення, підривну діяльність, заколот та іноземне втручання.

Новий закон про національну безпеку в автономії надає Китаю право застосовувати в Гонконзі національні закони і відкривати там представництва спецслужб. Пекін стверджує, що закон дозволить стримати акти сепаратизму в місті. Протестувальники, в свою чергу, – що документ суперечить принципу «одна країна, дві системи».

Нові кроки, запропоновані керівництвом владної Комуністичної партії Китаю, викликали міжнародне занепокоєння тим, що дії Пекіна різко обмежать спеціальні свободи Гонконгу, гарантовані цій території 1997 року, коли Велика Британія передавала її під контроль Китаю.