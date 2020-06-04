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04 червня 2020, Київ 15:30
Новини | Міжнародні

У Гонконгу криміналізували неповагу до гімну Китаю

Жінка розмахує чорним прапором Гонконгу під час жалобної акції до 31-ї річниці розгону демократичних протестів на пекінській площі Тяньаньмень, Гонконг, 3 червня 2020 року

Гонконг ухвалив 4 червня законопроект, що криміналізує неповагу до гімну Китаю. Це є новим свідченням усе жорсткішого контролю Пекіна на напівавтономній території.

Закон про гімн регламентує, що учнів початкових та середніх шкіл у Гонконзі навчатимуть співати китайський «Марш добровольців». Документ також передбачає покарання до трьох років в’язниці та штрафи на суму до 6 450 доларів тим, хто ображає гімн Китаю.

Гімн Китаю часто піддається обструкції на футбольних матчах, де вболівальники часом співають пісню «Слава Гонконгу», яка стала загальновизнаним неофіційним гімном руху за демократію в місті.

Голосування 4 червня відбулося через кілька днів після того, як влада Китаю ухвалила закон про національну безпеку, який надає право спецслужбам Китаю безперешкодно діяти в Гонконзі. Сполучені Штати, Велика Британія, Австралія та Канада, міжнародні правозахисні групи зазначають, що ухвалення цього документа загрожує свободам Гонконгу та його ролі як одного з глобальних фінансових центрів.

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