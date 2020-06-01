Колишні британські міністри закликали сформувати групу для спостереження за ситуацією у Гонконзі

Сім колишніх міністрів закордонних справ Великої Британії 1 червня закликали прем’єр-міністра Сполученого королівства Боріса Джонсона сформувати глобальну моніторингову групу, яка буде слідкувати за ситуацією у Гонконзі.

Раніше через спроби Китаю посилити свою владу у Гонконзі, Британія, США, Австралія та Канада випустили спільну заяву, у якій розкритикували дії Пекіну. Однак колишні глави МЗС закликають Джонсона відіграти більш активну роль у цьому процесі.

Лист підписали Малкольм Ріфкінд, Маргарет Беккет, Вільям Гейґ, Джеремі Гант, Девід Мілібенд, Девід Оуен і Джек Строу.

Вони закликали Джонсона разом з іншими членами «Групи семи» заснувати міжнародну контактну групу в консультації з міжнародними партнерами для контролю ситуації у Гонконзі та координації спільних дій. На думку ексміністрів, робоча група може бути сформована за прикладом аналогічної організації, яка була створена Сполученими Штатами, Великою Британією, Францією, Німеччиною, Італією і Росією для реагування на балканську кризу на початку 90-х років.

21 травня Пекін виступив з ініціативою ухвалення закону про національну безпеку Гонконгу, який заборонив би зраду, відділення, підривну діяльність, заколот та іноземне втручання. Такий намір був озвучений після кількох місяців масових, часто насильницьких виступів громадян, які почалися торік і об’єднали мільйони людей на вулицях з протестами проти посиленого впливу Китаю на Гонконг.

24 травня поліція розігнала тисячі демонстрантів-противників закону, застосовуючи до них сльозогінний газ і водомети.

Новий закон про національну безпеку в автономії надає Китаю право застосовувати в Гонконзі національні закони і відкривати там представництва спецслужб. Пекін стверджує, що закон дозволить стримати акти сепаратизму в місті. Протестувальники, в свою чергу, – що документ суперечить принципу «одна країна, дві системи».

США засудили КНР за «одностороннє нав’язування» Гонконгу нового закону. Вашингтон пригрозив Пекіну санкціями. Китай звинуватив США у втручанні в його внутрішні справи.

Нові кроки, запропоновані керівництвом владної Комуністичної партії Китаю, викликали міжнародне занепокоєння тим, що дії Пекіна різко обмежать спеціальні свободи Гонконгу, гарантовані цій території 1997 року, коли Велика Британія передавала її під контроль Китаю.