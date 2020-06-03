Британія обговорила з союзниками можливе надання притулку жителям Гонконга

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб сказав, що обговорив з союзниками з розвідувального союзу «П’яти очей» про те, щоб надати притулок жителям Гонконгу, які захочуть поїхати після запровадження там Пекіном закону про національну безпеку.

До альянсу крім Британії входять Австралія, Нова Зеландія, Сполучені Штати та Канада.

Британія запропонує мешканцям Гонконгу візи та можливий шлях набуття громадянства Сполученого королівства, якшо Китай і надалі наполягатиме на імплементації закону, йдеться у колонці прем’єр-міністра Боріса Джонсона у газетах The Times та South China Morning Post.

Близько 350 000 людей у Гонконзі зараз мають паспорти британських заморських територій, які дозволяють безвізовий доступ до Британії на термін до шести місяців. За словами Джонсона, власники цих паспортів могли б приїхати до Сполученого королівства на термін до 12 місяців з можливістю його подовження, та «отримати додаткові міграційні права, зокрема право на роботу», а пізніше звернутися по громадянство.

Раніше сім колишніх міністрів закордонних справ Великої Британії 1 червня закликали прем’єр-міністра Сполученого королівства Боріса Джонсона сформувати глобальну моніторингову групу, яка буде слідкувати за ситуацією у Гонконзі.

21 травня Пекін виступив з ініціативою ухвалення закону про національну безпеку Гонконгу, який заборонив би зраду, відділення, підривну діяльність, заколот та іноземне втручання. Такий намір був озвучений після кількох місяців масових, часто насильницьких виступів громадян, які почалися торік і об’єднали мільйони людей на вулицях з протестами проти посиленого впливу Китаю на Гонконг.

24 травня поліція розігнала тисячі демонстрантів-противників закону, застосовуючи до них сльозогінний газ і водомети.

Новий закон про національну безпеку в автономії надає Китаю право застосовувати в Гонконзі національні закони і відкривати там представництва спецслужб. Пекін стверджує, що закон дозволить стримати акти сепаратизму в місті. Протестувальники, в свою чергу, – що документ суперечить принципу «одна країна, дві системи».

США засудили КНР за «одностороннє нав’язування» Гонконгу нового закону. Вашингтон пригрозив Пекіну санкціями. Китай звинуватив США у втручанні в його внутрішні справи.

Нові кроки, запропоновані керівництвом владної Комуністичної партії Китаю, викликали міжнародне занепокоєння тим, що дії Пекіна різко обмежать спеціальні свободи Гонконгу, гарантовані цій території 1997 року, коли Велика Британія передавала її під контроль Китаю.