Британія готова прийняти до 3 мільйонів жителів Гонконгу – Джонсон

Велика Британія готова прийняти до трьох мільйонів жителів Гонконгу в разі, якщо Китай продовжить тиск на мегаполіс. Про це в статті в газеті Times заявив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон. Ці люди матимуть можливість отримати громадянство королівства.

«Якщо буде потрібно, британський уряд вдасться до такого кроку – і зробить це з доброї волі. Багато жителів Гонконгу побоюються, що їх спосіб життя виявився під загрозою, попри те, що Пекін обіцяв його зберегти. Якщо Китай своїми діями продемонструє , що ці страхи обґрунтовані, Британія не зможе просто відійти в сторону. Ми виконаємо свій обов’язок і запропонуємо альтернативу», – наголосив Джонсон.

Він пообіцяв можливість громадянства для всіх жителів міста, які мають право на заморський паспорт королівства. Цей документ мають нині близько 350 тисяч гонконгців, і ще 2,6 мільйона можуть його отримати як колишні жителі британської колонії. Зараз такий паспорт не дає права на роботу у Великій Британії або громадянство, але прем’єр-міністр заявив, що королівство готове вдатися до найбільших змін у візовій системі та скасувати ці обмеження.

Гонконг перебував під владою Великої Британії до 1997 року, поки не був переданий Китаю за умови збереження в місті особливих адміністративних правил. В останні роки місто відчуває тиск із боку Пекіна, гонконгська опозиція заявляє, що владна Комуністична партія Китаю відходить від задекларованої принципу «одна країна – дві системи».

З весни 2019 року до початку пандемії COVID-19 у Гонконгу тривали протести, викликані спробою ухвалити в місті закон про видачу підозрюваних у злочинах судам континентального Китаю. У результаті протестів закон був відкликаний. Опозиція успішно виступила на муніципальних виборах.

Після цього Китай розробляє законопроєкт про безпеку, який передбачає кримінальну відповідальність за будь-яку діяльність, яку влада КНР вважатиме підривом свого авторитету в Гонконзі. Документ також поширює на автономію повноваження спецслужб КНР.

Опозиція і багато країн світу заявляють, що закон підриває автономію міста. США пообіцяли скасувати для Гонконгу особливі правила торгівлі та співробітництва, розроблені для автономії. Китай називає міжнародну реакцію втручанням у свої внутрішні справи.