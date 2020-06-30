Постійний комітет Китай проголосував за безпековий закон для Гонконгу

Постійний комітет Конгресу Китаю проголосував за безпековий закон для Гонконгу.

Проти цього документа виступали жителі міста. Вони побоюються, що закон створить можливості для політичних репресій, оскільки документ серед іншого забороняє «сепаратизм» та «бунт».

Закон критикували й країни Заходу. Опоненти стверджують, що безпековий закон підірве права людини та напів автономність Гонконгу.

1 липня жителі Гонконгу планують відзначити 23-у річницю з дня, коли Велика Британія передала Китаю управління Гонконгом. Поліція відхилила заявку на проведення в цей день маршу під приводом діючих обмежень, введених в зв'язку з пандемією коронавірусу. Відповідно до угоди між Лондоном і Пекіном про передачу Гонконгу під управління КНР, мешканцям Гонконгу до 2047 року гарантовані широкі спеціальні права, серед яких – свобода преси, зібрань і висловлення думок.