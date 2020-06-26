Звіт Держдепартаменту про торгівлю людьми вказав на виклики перед Україною, назвав найбільших порушників

Державний секретар США Майк Помпео представив щорічний урядовий звіт щодо торгівлі людьми у світі. Він заявив, що «нестабільність та брак доступу до життєво необхідних послуг через пандемію зробили іще більше людей вразливими до експлуатації торгівцями людьми».

На 570 сторінках викладено ситуацію із захистом прав людини в усіх міжнародно визнаних країнах світу за останній рік.

Україна у звіті

«Уряд України не повністю відповідає мінімальним стандартам із викорінення торгівлі людьми, але робить для цього відчутні кроки», – зазначено у звіті. У 2013–2017 роках Україну було віднесено до низки «країн, за якими треба спостерігати», але із 2018-го і до цього року включно статус держави підвищили на одну сходинку до «рівня 2».

Українська влада докладає зусиль у розслідуванні випадків торгівлі людьми, примусової праці, розробляє законодавство для роботи за кордоном, проте суди занадто повільно розглядають справи, що «ймовірно, загострено через корупцію», а міжнародні організації фіксують «продовження недовіри до здатності уряду захистити жертв».

При цьому українці та українки продовжують бути жертвами трудового чи сексуального рабства у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Бельгії, Болгарії, Кіпрі, Данії, Німеччині, Угорщині, Ізраїлі, Латвії, Лівані, Литві, Чорногорії, Португалії, Польщі, Сенегалі, Словенії.

Водночас у звіті йдеться і про позитивні приклади боротьби із торгівлею людьми. Зокрема, канадський уряд «надав фінансування міжнародним організаціям, щоб посилити здатність уряду України та українському суспільству виявляти й допомагати жертвам торгівлі людьми». А торік ізраїльська та українська поліція обмінялись інформацією щодо протидії порушенням прав людини.

Росія продовжила бути на третьому, найнижчому рівні серед порушників прав людини у питанні торгівлі людьми

Окремо у звіті йдеться й про ситуацію на окупованих територіях Донбасу. Документ відзначає, що роздмуханий російською агресією конфлікт на сході України та російська окупація Криму змусили переселитись 3 мільйони людей.

«На територіях, контрольованих проросійськими силами, варіанти працевлаштування обмежені, – говориться у звіті, – Торгівці людьми, за повідомленнями, викрадають жінок і дівчат із зони конфлікту для сексуального й трудового рабства в Україні та Росії».

«Міжнародні організації повідомляють, що склад осіб вразливих щодо торгівлі людьми в Україні змістився із початку конфлікту, включивши більше жителів міст, молодших людей, чоловіків, зокрема, для примусу до праці та злочинності, зокрема, наркоторгівлі... Непідтверджені повідомлення про використання проросійськими силами дітей як солдатів, інформаторів та живих щитів продовжились, але кількість таких повідомлень знизилась від початку конфлікту», – йдеться у звіті.

Росія та Китай – серед найбільших порушників

Росія продовжила бути на третьому, найнижчому рівні серед порушників прав людини у питанні торгівлі людьми через відсутність суттєвих зусиль з боку уряду.

Влада «постійно карає потенційних жертв, включаючи затримання й депортацію потенційно примушених до праці за порушення міграційного законодавства та переслідує жертв сексуального рабства за проституцію без дослідження ознак примушування».

У звіті йдеться, що російська влада, зокрема, продовжує видавати північнокорейцям туристичні візи, попри випадки виявлення працівників із Північної Кореї, також уряд недостатньо запобігає, захищає і допомагає в реабілітації жертвам торгівлі людьми.

Серед найбільших порушників прав людини у звіті названо Китай, де широко поширена примусова праця, зокрема, у таборах для мусульманської меншини, уйгурів, про які повідомляє американський уряд та численні правозахисні організації. Пекін звинувачення відкидає.

Структура звіту

Загалом країни світу розподілено до категорій:



«Рівень 1» – країни, що не викликають побоювань (країни ЄС, США, Канада, Австралія, Франція, Грузія , Чехія, Естонія, Литва, Словенія та інші).

, Чехія, Естонія, Литва, Словенія та інші).

«Рівень 2» – ( Україна , Польща, Німеччина, Ліберія, Гондурас, Ісландія, Угорщина, Албанія, Молдова, Мексика, Чорногорія, Руанда, Катар, Сьєрра-Леоне та інші).

, Польща, Німеччина, Ліберія, Гондурас, Ісландія, Угорщина, Албанія, Молдова, Мексика, Чорногорія, Руанда, Катар, Сьєрра-Леоне та інші).

«Рівень 2 – країни, за якими треба спостерігати» (Вірменія, Бутан, Беліз, Малі, Румунія , Пакистан, Узбекистан, Боснія і Герцеговина).

, Пакистан, Узбекистан, Боснія і Герцеговина).

«Рівень 3» ( Росія , Білорусь, Іран, Північна Корея, Еритрея, Алжир, Бірма, Сирія, Венесуела, Туркменістан та інші). Йдеться про країни, які не виконують мінімальні вимоги США із протидії торгівлі людьми.

, Білорусь, Іран, Північна Корея, Еритрея, Алжир, Бірма, Сирія, Венесуела, Туркменістан та інші). Йдеться про країни, які не виконують мінімальні вимоги США із протидії торгівлі людьми.

«Окремі випадки» (Лівія, Сомалі, Ємен).







Дещо позитивна тенденція

Під час свого виступу Майк Помпео відзначив деякі позитивні тенденції. Рейтинг двадцяти двох країн було підвищено, тринадцять з них – країни Африки, а Намібія стала першою і єдиною африканською країною, що потрапила в найкращу категорію.

Проте, порівняно з минулим роком, Гонконг і Пакистан потрапили до переліку «країн, за якими треба спостерігати» через те, що не ухвалили необхідне законодавство, щоб повністю криміналізувати торгівлю людьми.

А от Афганістан та Нікарагуа поповнили список найбільших порушників 3 рівня, а от статус Саудівської Аравії, провідного союзника США та покупця зброї в регіоні, був поліпшений з 3 до 2 рівня.

Зниження статусу країн у питанні дотримання прав людини й протидії торгівлі людьми може позначатись на допомозі уряду країни з боку США та може призвести до введення санкцій за рішенням президента.

Представляючи звіт, у Державному департаменті також відзначили 10 правозахисників із Молдови, Казахстану, Латвії, Бутану, Малаві, Єгипту, Кабо Верде, Кенії та Гонконгу, які зробили особливо значний внесок у боротьбу проти торгівлі людьми.