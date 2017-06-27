Державний секретар США відзначив поступ України у боротьбі з торгівлею людьми

Рекс Тіллерсон, виступаючи у Вашингтоні 27 червня з доповіддю про торгівлю людьми в світі (TIP - Trafficking in Persons Report), назвав Україну серед тих держав, які досягли певних успіхів у боротьбі з торгівлею людьми.

«В Україні – державі, яка вже кілька років перебуває у списку спостереження, Генеральна прокуратура видала директиви щодо покращення розслідування торгівлі людьми та збільшення зусиль, спрямованих на викорінення співучасті, зокрема, працівників поліції у цих процесах», – заявив Рекс Тіллерсон, пославшись на директиви, які випустила ГПУ щодо поліпшення розслідувань з даної проблематики та відзначив усунення перешкод при боротьбі з «перевертнями в погонах» і держслужбовцями, які здійснюють такі злочини. Тіллерсон, зокрема, згадав про випадок, коли вихователь дитячого притулку намагався продати підопічного.

У доповіді про торгівлю людьми у світі 187 країн розділені на три групи. Україна увійшла до другої групи, яка в свою чергу розділена на дві частини. Тіллерсон зазначив, що «протягом багатьох років Україна входила до «особливого списку» при другій групі», країни з якого не відповідають стандартам американського закону щодо захисту жертв работоргівлі, хоча і роблять серйозні кроки в даному напрямку, але обтяжені низкою перешкод.

Нині ж, за словами Тіллерсона, Україна перейшла до «основного складу» другої групи.

Президент США Дональд Трамп назвав протидію торгівлі людьми «пріоритетним завданням» його адміністрації. Щорічна доповідь Державного департаменту покликана сприяти скороченню експлуатації – в основному жіночої і дитячої праці.