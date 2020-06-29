Фоторепортаж: Гонконг протестує проти законопроекту про національну безпеку Китаю

У Гонконзі в неділю 28 червня поліція затримала 50 учасників забороненої протестної маніфестації. Як повідомляє Reuters з посиланням на заяву поліції, протестний марш був перерваний через що почалися заворушення. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

28 червня Постійний комітет китайського парламенту почав обговорення законопроекту, підтриманого раніше в той же день депутатами. Мова йде про спроби Пекіна домогтися ухвалення владою Гонконгу законів проти «підривної діяльності» щодо уряду КНР. Обговорюваний нині закон, зокрема, забороняє в Гонконзі «сепаратизм» і «бунт».

Першого липня жителі Гонконгу планують відзначити 23-у річницю з дня, коли Велика Британія передала Китаю управління Гонконгом. Поліція відхилила заявку на проведення в цей день маршу під приводом діючих обмежень, введених в зв'язку з пандемією коронавірусу. Відповідно до угоди між Лондоном і Пекіном про передачу Гонконгу під управління КНР, мешканцям Гонконгу до 2047 року гарантовані широкі спеціальні права, серед яких – свобода преси, зібрань і висловлення думок.