Київ стрибнув на 44 сходинки в рейтингу найдорожчих міст для емігрантів – Mercer

Київ за рік стрибнув на 44 сходинки в рейтингу найдорожчих міст для емігрантів, йдеться в дослідженні компанії Mercer.

Українська столиця ділить 106-ту сходинку разом з Гамбургом (Німеччина) та Лісабоном (Португалія).

Лідирує в рейтингу Гонконг (спеціальний адміністративний район Китаю). За ним ідуть Ашгабат (Туркменістан), Токіо (Японія), Цюріх (Швейцарія) та Сінгапур (Сінгапур).

Компанія Mercer під час складання рейтингу враховувала коливання курсу валют, інфляцію та ціни на житло.