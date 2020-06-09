Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
09 червня 2020, Київ 11:25
Новини | Суспільство

Київ стрибнув на 44 сходинки в рейтингу найдорожчих міст для емігрантів – Mercer

Київ зайняв 106-ту сходинку в рейтингу

Київ за рік стрибнув на 44 сходинки в рейтингу найдорожчих міст для емігрантів, йдеться в дослідженні компанії Mercer.

Українська столиця ділить 106-ту сходинку разом з Гамбургом (Німеччина) та Лісабоном (Португалія).

Лідирує в рейтингу Гонконг (спеціальний адміністративний район Китаю). За ним ідуть Ашгабат (Туркменістан), Токіо (Японія), Цюріх (Швейцарія) та Сінгапур (Сінгапур).

Компанія Mercer під час складання рейтингу враховувала коливання курсу валют, інфляцію та ціни на житло.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG