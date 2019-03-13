Київ – на 173-му місці серед 231 міста світу за рівнем життя

Київ посідає 173-є місце за якістю життя серед 231 міста, мовиться в рейтингу консалтингової компанії Mercer.

Лідером цього рейтингу вже десятий рік є Відень.

Всього в першій десятці – вісім європейських міст (крім Відня, це – Цюрих, Мюнхен, Дюссельдорф, Франкфурт, Женева, Копенгаген і Базель), а також новозеландський Окленд і канадський Ванкувер.

Як пишуть укладачі рейтингу, європейські міста продовжують мати найвищу якість життя. Із 20 найкращих 13 місць посідають європейські міста.

Такі центральноєвропейські міста, як Прага, Любляна і Будапешт, посіли відповідно 69-е, 74-е і 76-е місця. Москва опинилася на 167-му місці, а Санкт-Петербург – на 174-му.

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Найгірші ж міста для життя з усього переліку – іракський Багдад, центральноафриканський Бангі, єменська Сана. До десятки найгірших за якістю життя входить також Дамаск у Сирії, де триває громадянська війна.

Як заявляють автори рейтингу, умови життя в містах аналізують за 39 факторами, згрупованими в десять категорій. Зокрема, це: