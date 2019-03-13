Київ – на 173-му місці серед 231 міста світу за рівнем життя

Київ посідає 173-є місце за якістю життя серед 231 міста, мовиться в рейтингу консалтингової компанії Mercer.
Лідером цього рейтингу вже десятий рік є Відень.
Всього в першій десятці – вісім європейських міст (крім Відня, це – Цюрих, Мюнхен, Дюссельдорф, Франкфурт, Женева, Копенгаген і Базель), а також новозеландський Окленд і канадський Ванкувер.
Як пишуть укладачі рейтингу, європейські міста продовжують мати найвищу якість життя. Із 20 найкращих 13 місць посідають європейські міста.
Такі центральноєвропейські міста, як Прага, Любляна і Будапешт, посіли відповідно 69-е, 74-е і 76-е місця. Москва опинилася на 167-му місці, а Санкт-Петербург – на 174-му.
Читайте також: З чого складаються європейські стандарти якісного життя у місті?
Найгірші ж міста для життя з усього переліку – іракський Багдад, центральноафриканський Бангі, єменська Сана. До десятки найгірших за якістю життя входить також Дамаск у Сирії, де триває громадянська війна.
Як заявляють автори рейтингу, умови життя в містах аналізують за 39 факторами, згрупованими в десять категорій. Зокрема, це:
- політичне і соціальне середовище (політична стабільність, злочинність, правоохоронні органи);
- економічне середовище (правила обміну валют, банківські послуги);
- соціально-культурне середовище (наявність засобів масової інформації і цензура, обмеження особистої свободи);
- охорона здоров’я (медичні засоби і послуги, інфекційні хвороби, каналізація, утилізація відходів, забруднення повітря);
- школи й освіта (стандарти і наявність міжнародних шкіл);
- державні послуги і транспорт (електроенергія, вода, громадський транспорт, затори на дорогах);
- відпочинок (ресторани, театри, кінотеатри, спорт і дозвілля);
- споживчі товари (наявність продуктів харчування, автомобілі);
- житло (оренда житла, побутова техніка, меблі, сервісні послуги);
- природне середовище (клімат, ситуація з природними катастрофами).
FACEBOOK КОМЕНТАРІ