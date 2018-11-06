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06 Листопад 2018, Київ 11:44
Новини | Суспільство

Київ потрапив до десятки найбільш забруднених міст Європи

Київ – у десятці найбільш забруднених міст Європи

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Київ посів десяту позицію у переліку найбільш забруднених міст Європи Pollution Index 2018 Mid-Year.

На першому місці опинилося місто Тетово (Македонія), на другому – Неаполь (Італія). Замикає першу трійку столиця Македонії Скоп’є.

У першу десятку також увійшли: Тирана (столиця Албанії), Турин (Італія), Бухарест (столиця Румунії), Сараєво (столиця Боснії і Герцеговини), Краків (Польща) і Пловдив (Болгарія).

До списку з 76 пунктів потрапили ще два українських міста: Львів (30-е місце) і Харків (31-е).

ВООЗ стверджує, що близько 93% дітей у світі віком до 15 років дихають забрудненим повітрями, що «наражає їхнє здоров’я й розвиток на серйозний ризик»
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ВООЗ: понад 90% дітей дихають токсичним повітрям щоденно

При складанні рейтингу враховуються наступні показники: якість повітря і питної води, загальне забруднення води, стан з вивозом сміття, суб’єктивне сприйняття екологічної ситуації в місті місцевими жителями, рівень шуму, наявність парків і зелених зон.

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