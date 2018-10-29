ВООЗ: понад 90% дітей дихають токсичним повітрям щоденно

Всесвітня організація охорони здоров’я заявляє, що понад 90% дітей у світі дихають токсичним повітрям щоденно, наслідком чого стали близько 600 тисяч смертей у 2016 році.

У доповіді, оприлюдненій 29 жовтня, ВООЗ стверджує, що близько 93% дітей у світі віком до 15 років дихають забрудненим повітрями, що «наражає їхнє здоров’я й розвиток на серйозний ризик».

«Це неприпустимо. Кожна дитина повинна мати змогу дихати чистим повітрям, щоб рости й реалізовувати свій потенціал», – заявив генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Гебреєсус.

ВООЗ заявляє, що діти більш вразливі до впливу забрудненого повітря, оскільки вони отримують більше забрудників. Це пов’язано з тим, що вони дихають швидше, ніж дорослі.