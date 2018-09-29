ЯХочуДихати: у Запоріжжі відбулася акція за «чисте повітря»

Під стінами Запорізької міської ради 29 вересня відбулася акція, учасники якої вимагають забезпечити їхнє право на чисте повітря.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, захід відбувся у формі флешмобу, під час якого активісти у медичних пов’язках, респіраторах і протигазах грали у футбол, бадмінтон і волейбол.

Учасники акції кажуть, що таким чином намагалися продемонструвати парадоксальність ситуації, коли окремі підприємства-забруднювачі повітря спонсорують спортивні заходи, нібито дбаючи про здоров’я городян, замість того, щоб інвестування коштів у модернізацію власного виробництва.

Активісти підготували звернення до президента, уряду й Міністерства екології з вимогою внести зміни до чинного законодавства, зокрема, зобов’язати всі підприємства-забруднювачі встановити на всі джерела викидів автоматичні датчики, дані з яких мають в онлайн-режимі публікуватися у відкритому доступі в інтернеті, щоб кожен громадянин мав до них доступ.

«Щоб можна було побачити потягом доби, яке підприємство в який час скільки викидає в атмосферу, щоб кожен громадянин міг, відповідно, подати позов на підприємство, яке перевищує допустимі викиди і відшкодувати шкоду, завдану йому здоров’ю. Зараз, на жаль, система моніторингу не дозволяє встановити причетних до викидів… Всі ці мобільні лабораторії, стаціонарні пости вони фіксують лише кількість перевищень допустимих викидів у конкретному місці, тобто ми не можемо визначити, який саме завод сьогодні отруює нас і, відповідно, притягнути до відповідальності», – розповів один з організаторів акції Денис Тарасов.

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Аналогічні акції #ЯХочуДихати сьогодні також відбуваються у Маріуполі та Кривому Розі.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського за січень-червень 2018 року, Запоріжжя входить до числа українських міст із високим рівнем забруднення атмосфери.