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29 Вересень 2018, Київ 16:05
Новини | Суспільство

#ЯХочуДихати: у Запоріжжі відбулася акція за «чисте повітря»

Аналогічні акції #ЯХочуДихати сьогодні також відбуваються у Маріуполі та Кривому Розі

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Під стінами Запорізької міської ради 29 вересня відбулася акція, учасники якої вимагають забезпечити їхнє право на чисте повітря.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, захід відбувся у формі флешмобу, під час якого активісти у медичних пов’язках, респіраторах і протигазах грали у футбол, бадмінтон і волейбол.

Учасники акції кажуть, що таким чином намагалися продемонструвати парадоксальність ситуації, коли окремі підприємства-забруднювачі повітря спонсорують спортивні заходи, нібито дбаючи про здоров’я городян, замість того, щоб інвестування коштів у модернізацію власного виробництва.

Активісти підготували звернення до президента, уряду й Міністерства екології з вимогою внести зміни до чинного законодавства, зокрема, зобов’язати всі підприємства-забруднювачі встановити на всі джерела викидів автоматичні датчики, дані з яких мають в онлайн-режимі публікуватися у відкритому доступі в інтернеті, щоб кожен громадянин мав до них доступ.

«Щоб можна було побачити потягом доби, яке підприємство в який час скільки викидає в атмосферу, щоб кожен громадянин міг, відповідно, подати позов на підприємство, яке перевищує допустимі викиди і відшкодувати шкоду, завдану йому здоров’ю. Зараз, на жаль, система моніторингу не дозволяє встановити причетних до викидів… Всі ці мобільні лабораторії, стаціонарні пости вони фіксують лише кількість перевищень допустимих викидів у конкретному місці, тобто ми не можемо визначити, який саме завод сьогодні отруює нас і, відповідно, притягнути до відповідальності», – розповів один з організаторів акції Денис Тарасов.

Аналогічні акції #ЯХочуДихати сьогодні також відбуваються у Маріуполі та Кривому Розі.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського за січень-червень 2018 року, Запоріжжя входить до числа українських міст із високим рівнем забруднення атмосфери.

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