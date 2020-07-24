Китай вимагає в США закрити консульство в місті Ченду

Пекін наказав Сполученим Штатам закрити своє консульство в південно-західному місті Ченду, заявляє міністерство закордонних справ Китаю 24 липня.

За повідомленням міністерства, влада країни відкликала дозвіл Вашингтону на роботу консульства. Таким чином Пекін відповів на рішення США закрити китайську дипломатичну установу в Техасі. У МЗС Китаю власний крок назвали «виправданою та необхідною реакцією на необдумані заходи Сполучених Штатів».

«Поточна ситуація у відносинах Китаю та США не така, якою Китай хотів би її бачити, і Сполучені Штати несуть відповідальність за це», – йдеться в заяві міністерства.

Читайте також: AP: Вашингтон вирішив не відновлювати роботу консульства США в Ухані​

Відносини між двома державами, вже напружені, погіршилися ще більше, коли 21 липня уряд США наказав Китаю закрити консульство в Г’юстоні, штат Техас, протягом 72 годин.

США неодноразово звинувачували Китай у промисловому шпигунстві та крадіжці інтелектуальної власності. Відносини між країнами загострилися цього року після того, як представники США звинуватили Китай у приховуванні інформації про коронавірус, а також у порушеннях прав людини в Гонконзі і Сіньцзяні. З чим конкретно пов’язане рішення закрити консульство саме в Г’юстоні, поки не відомо.