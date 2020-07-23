AP: Вашингтон вирішив не відновлювати роботу консульства США в Ухані

Вашингтон вирішив не відновлювати роботу консульства США в китайському місті Ухань. Про це пише Associated Press із посиланням на джерело в Білому домі. За його словами, таким чином Сполучені Штати хочуть випередити можливі заходи Пекіна у відповідь на американську вимогу закрити консульство Китаю в Г’юстоні (штат Техас).

Робота дипмісії США в Ухані, звідки почалося поширення коронавірусу, була припинена в січні на тлі пандемії COVID-19.

Про те, що Вашингтон передав китайській владі рішення закрити консульство КНР у Г’юстоні, стало відомо 22 липня. Держдепартамент США заявив, що це зроблено з метою «захистити американську інтелектуальну власність і приватну інформацію».

Пекін назвав дії Вашингтона необґрунтованими і погрожує заходами у відповідь.

США неодноразово звинувачували Китай у промисловому шпигунстві і крадіжці інтелектуальної власності. Відносини додатково загострилися після того, як представники США звинуватили Китай у приховуванні інформації про коронавірус, а також у порушеннях прав людини в Гонконгу і Сіньцзяні.