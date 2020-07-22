США закривають консульство Китаю в Г’юстоні

Сполучені Штати передали владі Китаю вимогу закрити консульство КНР у місті Г’юстон (штат Техас).

Представник Держдепартаменту Морґан Ортаґус заявила, що це зроблено з метою «захистити американську інтелектуальну власність і приватну інформацію». Вона також нагадала, що дипломати не мають права втручатися у внутрішні справи країн, у яких вони працюють.

Влада Китаю засудила крок Вашингтона, назвавши його необґрунтованим і попередивши, що він призведе до подальшої ескалації напруженості у двосторонніх відносинах. МЗС КНР погрожує заходами у відповідь. Влада Китаю може закрити одне з американських консульств, всього їх у материковому Китаї працює п’ять, крім посольства в Пекіні.

Китайським дипломатам дали час до середини дня п’ятниці, щоб залишити будівлю. Повідомляється, що на території консульства в середу сталася пожежа, однак пожежних до дипломатичного представництва не пустили. За деякими повідомленнями, співробітники консульства спалювали папери, однак офіційно це не підтверджено.

США неодноразово звинувачували Китай у промисловому шпигунстві та крадіжці інтелектуальної власності. Відносини між країнами загострилися цього року після того, як представники США звинуватили Китай у приховуванні інформації про коронавірус, а також у порушеннях прав людини в Гонконзі і Сіньцзяні. З чим конкретно пов’язане рішення закрити консульство саме в Г’юстоні, поки не відомо.