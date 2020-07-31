Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
31 липня 2020, Київ 17:01
Новини | Міжнародні

Китай запустив навігаційну систему третього покоління, яка є конкурентом систем США та Росії

Запуск супутника Beidou-3, Китай, 23 червня 2020 року

Китай запустив власну глобальну навігаційну систему третього покоління Beidou-3. Про це на церемонії з нагоди початку експлуатації заявив голоа КНР Сі Цзіньпін.

Beidou є конкурентом американської GPS і російської ГЛОНАСС. Передбачається, що Китай вже в 2020 році розпочне надавати навігаційні послуги по всьому світу.

Китай запустив проект Beidou в 1994 році. Перші супутники вийшли на орбіту в 2000-му. До 2012 року вони працювали лише в Китаї, потім в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Загальна кількість супутників становить 55. Останній був запущений наприкінці червня.

Beidou-3 охоплює всю поверхню Землі. За непідтвердженими даними, проєкт обійшовся Пекіну в 10 мільярдів доларів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG