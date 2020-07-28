Twitter на 12 годин заблокував акаунт Трампа-молодшого

Twitter на 12 годин заблокував акаунт сина президента США Дональда Трампа – Дональда Трампа-молодшого. Про це виданню Vice розповів речник соцмережі.

Він пояснив, що блокування пов’язане з дезінформацією про коронавірус, яке містило оприлюднене Трампом-молодшим відео.

На час блокування, він не може публікувати, ретвітити чи вподобати дописи, але матиме доступ до особистих повідомлень.

У травні президент США Дональд Трамп розкритикував сервіси соціальних мереж після того, як мережа Twitter почала попереджати абонентів про можливі неточності в його твітах.

У США станом на 27 липня виявили майже 4,3 мільйона інфікованих коронавірусом, від COVID-19 померли 148 298 людей, одужали майже 1,8 мільйона.