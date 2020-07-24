Через спалах COVID-19 у США Трамп скасував з’їзд республіканців у Флориді

Президент Дональд Трамп через спалах коронавірусу у США скасував з’їзд Республіканської партії, який мав відбутися наступного місяця в Джексонвіллі, штат Флорида.

23 липня Дональд Трамп, виступаючи в Білому домі, сказав, що зараз не час проводити «великий і багатолюдний з’їзд», оскільки у Флориді та інших штатах на півдні і заході країни спостерігається зростання випадків захворювання на COVID-19.

Трамп сказав, що партійні заходи проводитимуть в режимі «онлайн в тій чи іншій формі». Деякі делегати можуть все ж зібратися 24 серпня в Північній Кароліні для короткої зустрічі.

З’їзд Республіканської партії був запланований в Джексонвіллі з 24 до 27 серпня.

У США 23 липня третій день поспіль влада фіксувала понад 1000 смертей від COVID-19.