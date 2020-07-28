Захист Трампа подав нову скаргу на спробу прокурора отримати доступ до його податкових декларацій

Юристи президента США Дональда Трампа подали нову скаргу на намагання окружного прокурора Нью-Йорка отримати доступ до його податкових декларацій.

До такого кроку адвокати вдалися майже через три тижні після того, як Верховний суд США визнав право прокуратури ознайомитися з податковими деклараціями й іншими фінансовими документами Трампа.

Адвокати Трампа 27 липня назвали вимоги прокурора Манхеттена Сайруса Венса «переслідуванням президента».

Республіканець Трамп, який прагне переобрання на новий термін президентства на виборах 3 листопада, є єдиним президентом сучасності, який відмовився оприлюднювати свої податкові декларації. Він стверджував, що цього не вимагає американський закон, і заявив, що має імунітет до розслідування, поки перебуває на посаді.

Демократи вважають, що податкові та фінансові документи Трампа можуть виявити сумнівні чи незаконні ділові угоди.

Минулого року Трамп подав позов, щоб заблокувати вимоги прокурора, але 9 липня Верховний суд відхилив аргумент, що він захищений від державних кримінальних розслідувань під час перебування на посаді президента.

При цьому суд заявив, що Трамп може оскаржити вимоги прокурора як неналежні, і повернув справу федеральному судді в Манхеттені.

Венс розслідує можливе приховування платежів порноактрисі, відомій під псевдонімом Stormy Daniels, для того, щоб перед виборами 2016 року «купити» її мовчання про інтимний зв’язок із Трампом.

Президент заперечував, що коли-небудь мав зустрічі з нею.