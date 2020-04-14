Верховний суд США у травні розгляне справи щодо податків Трампа

Верховний суд США оголосив у понеділок, 14 квітня, що через епідемію коронавірусу слухання у травні буде проводити у режимі телеконференції, зокрема мають розглянути справи, пов’язані з вимогами оприлюднити податкові декларації президента Дональда Трампа.

Офіційний представник Верховного суду Кеті Ерберг повідомила, що в травні суддям належить розглянути 10 справ, повідомляє «Голос Америки».

Верховний суд не часто вдається до нових технологій. Наприклад, аргументи сторін досі не записують на відео, а аудіо трансляції ніколи не велися в режимі реального часу. Цього разу, як зазначила представник Верховного суду, журналісти зможуть, завдяки радіо трансляції, стежити за тим, що відбувається на засіданні.

Шість засідань суду призначено на першу половину травня, з 4 по 13 травня, проте дати розгляду конкретних справ поки не оголошені.