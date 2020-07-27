Після виборів у США для України нічого не зміниться, візит Зеленського готується – посол Єльченко

Посол України у США Володимир Єльченко заявив, що після листопадових виборів американського президента для України у відносинах зі Сполученими Штатами нічого особливо не зміниться. Про це він сказав в інтерв’ю агенції «РБК-Україна».

«Я думаю, нічого не зміниться, хіба якісь акценти. Двопартійна підтримка не дозволить поміняти курс, хто б не був обраний. І у демократів, і у республіканців однакове адекватне ставлення до російської агресії та питання санкцій, тобто це також не зміниться, а це для нас на сьогодні головне. І це ж стосується і підтримки України, фінансової, економічної, безпекової тощо. Можливо, будуть якісь зміни у торговельно-економічних стосунках з Україною, є низка обмежень щодо українського експорту, які нам хотілось би зняти. З іншого боку, нам треба всередині країни робити серйозні реформи, щоб американський інвестор зайшов до нас», – сказав Єльченко.

Посол зазначив, що попри карантинні обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу, контакти України і США не припиняються.

«У нас буквально ні на день не припиняються дистанційні телефонні та інтернет-зв’язки, йде листування між Мінторгівлі США та Мінекономіки України, між Міністерствами енергетики, фінансів тощо. Є постійна взаємодія між Міністерствами оборони, майже кожного дня наші військові аташе та дипломати проводять зустрічі. Поточна робота йде, і після президентських виборів вона активізується», – сказав Єльченко.

Він зауважив, що поки складно говорити, коли може відбутися візит президента України Володимира Зеленського до Білого дому.

«Сказати важко. Це може статися і до виборів, але справа в тому, що ми працюємо над серйозним, добре підготовленим візитом, не візитом заради візиту. Якщо йшлося б про такий візит, він би міг вже відбутися, або ми б старалися його організувати ще до виборів. Але йдеться про повноцінний візит, з обов'язковим відвідуванням двох чи більше штатів. У нас зараз йде підготовка до відкриття генерального консульства у Г’юстоні (штат Техас), і ми дуже хотіли би, щоб його відкрив саме президент України. Техас – це величезний бізнес, газ, нафта. Це могла би бути поїздка в Каліфорнію, поки жоден український президент там не був. Це могла би бути поїздка до штату Вашингтон, в Сіетл, де найбільш динамічно зростаюча діаспора в США», – сказав посол.

Володимир Єльченко вказав, що жоден візит не буде результативним, якщо не будуть підписані серйозні документи.

«А ці документи треба підготувати, торговельні угоди, угоди про інвестиції тощо. У нас є кілька серйозних проектів, вони в стадії підготовки до реалізації», – резюмував він.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада.

Президент України Володимир Зеленський був з візитом у США у вересні минулого року.