Радник Трампа із нацбезпеки:«Жоден президент з часів Рейгана не демонстрував таку рішучість щодо Росії»

Видання The Washington Post опублікувало статтю радника президента США з національної безпеки Роберта О'Браєна під назвою «Президент Трамп відданий захисту США і Росія про це знає». У цій статті О'Браєн наголошує, що офіційний Вашингтон зацікавлений у дружніх відносинах із Москвою, але вимушений вдаватися до «рішучих кроків» через агресивну політику Росії.

«Жоден президент з часів Рональда Рейгана не демонстрував такого рішучого настрою щодо Росії», як Дональд Трамп, стверджує радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн у статті для The Washington Post.

«Як і Рейган, президент Трамп домагається іншого шляху розвитку відносин з Росією – такого, за якого Росія буде утримуватися від агресії за кордоном і стане дружнім партнером для Сполучених Штатів і Європи. В такому світі у санкціях проти Росії не було б необхідності, і торгівля між нашими країнами процвітала б. І росіянам, і американцям, і всьому світу були б вигідні такі відносини », – заявив О'Браєн.

«Як і Рейган, президент Трамп прагне до добрих стосунків з усіма країнами, в тому числі і з Росією. Але жодна країна, включаючи Росію, не повинна сумніватися в прихильності президента захисту Сполучених Штатів і наших союзників », – зазначив О'Браєн.

Cанкціі щодо Росії, за словами помічника глави Білого дому, були викликані необхідністю.

«Ці кроки, на жаль, необхідні з огляду на дії Росії, які загрожують США і їх союзникам», – сказав він.

Як приклад цих дій О'Браєн назвав: