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04 серпня 2020, Київ 15:52
Політика

США нарощуватимуть свою військову присутність у Польщі для стримування Росії

Президент Польщі Анджей Дуда та президент США Дональд Трамп. Вашингтон, 12 червня 2019 року

Міністерство оборони США повідомило про завершення роботи над угодою про зміцнення оборонного співробітництва з Польщею. Подробиці передає Голос Америки.

Пентагон оголосив свої наміри щодо посилення американської військової присутності в Польщі з метою стримування агресивної політики Росії.

Згідно із оприлюдненою заявою міністерства оборони США про завершення підготовки Угоди про військове співробітництво із Польщею, Пентагон має намір:

  • розмістити у Польщі 1000 військовослужбовців на ротаційній основі;
  • зміцнити підрозділи НАТО у цій країні;
  • підвищити оперативно-стратегічну здатність альянсу реагувати на виклики у Європі.

Як повідомляється у заяві Пентагону, угода відображає принципи, викладені в Спільних деклараціях, які підписали президент США Дональд Трамп і президент Польщі Анджей Дуда в 2019 році.

Зокрема, Угода забезпечує:

  • необхідну правову базу;
  • створення необхідної інфраструктури;
  • справедливий розподіл витрат, необхідний для поглиблення оборонного співробітництва між двома країнами.

Угоду планується підписати 15 серпня, в День польської армії і століття Варшавської битви, повідомляє польська щоденна газета .

Підписання відбудеться у цей день, зазначає видання, якщо не погіршиться епідеміологічна ситуація із коронавірусом Dziennik Gazeta Prawna.

Після рішення адміністрації США про скорочення військової присутності у Німеччині, президента Дональда Трампа критикували за «підігравання Росії».

При цьому, у червні інформаційна агенція AP повідомляла, що американські війська перекинуть із Німеччини у Східну Європу як сигнал Володимиру Путіну.

На початку 2020 року стало відомо про рішення уряду Польщі придбати у США 32 винищувачі-бомбардувальники F-35A Lightning II, вартістю у 4,6 мільярдів доларів.

Бомбардувальник F-35A Lightning II
Бомбардувальник F-35A Lightning II

Посольство Польщі у США у своєму Twitter тоді відзначило, що посилена військова міць країни «допоможе захистити не лише Польщу, а весь східний фланг НАТО».

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