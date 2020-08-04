США нарощуватимуть свою військову присутність у Польщі для стримування Росії

Міністерство оборони США повідомило про завершення роботи над угодою про зміцнення оборонного співробітництва з Польщею. Подробиці передає Голос Америки.

Пентагон оголосив свої наміри щодо посилення американської військової присутності в Польщі з метою стримування агресивної політики Росії.

Згідно із оприлюдненою заявою міністерства оборони США про завершення підготовки Угоди про військове співробітництво із Польщею, Пентагон має намір:

розмістити у Польщі 1000 військовослужбовців на ротаційній основі;

зміцнити підрозділи НАТО у цій країні;

підвищити оперативно-стратегічну здатність альянсу реагувати на виклики у Європі.

Як повідомляється у заяві Пентагону, угода відображає принципи, викладені в Спільних деклараціях, які підписали президент США Дональд Трамп і президент Польщі Анджей Дуда в 2019 році.

Зокрема, Угода забезпечує:

необхідну правову базу;

створення необхідної інфраструктури;

справедливий розподіл витрат, необхідний для поглиблення оборонного співробітництва між двома країнами.

Угоду планується підписати 15 серпня, в День польської армії і століття Варшавської битви, повідомляє польська щоденна газета .

Підписання відбудеться у цей день, зазначає видання, якщо не погіршиться епідеміологічна ситуація із коронавірусом Dziennik Gazeta Prawna.

Після рішення адміністрації США про скорочення військової присутності у Німеччині, президента Дональда Трампа критикували за «підігравання Росії».

При цьому, у червні інформаційна агенція AP повідомляла, що американські війська перекинуть із Німеччини у Східну Європу як сигнал Володимиру Путіну.

На початку 2020 року стало відомо про рішення уряду Польщі придбати у США 32 винищувачі-бомбардувальники F-35A Lightning II, вартістю у 4,6 мільярдів доларів.

Посольство Польщі у США у своєму Twitter тоді відзначило, що посилена військова міць країни «допоможе захистити не лише Польщу, а весь східний фланг НАТО».

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