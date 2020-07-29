США виведуть із Німеччини 11900 військових, частина із них залишиться в Європі

Сполучені Штати в найближчі тижні розпочнуть передислокацію своїх військових у Європі, під час якої з Німеччини будуть виведені близько 11 тисяч 900 американських військовослужбовців. Про це 29 липня повідомив Пентагон.

Про майбутнє виведення частини контингенту США з Німеччини було оголошено раніше, на цьому наполягав президент Дональд Трамп. Міністр оборони Марк Еспер розповів про деякі деталі.

За словами Еспера, близько 6 тисяч 400 військових вирушать із Німеччини на батьківщину, а 5 тисяч 400 будуть передислоковані в інші країни Європи – головним чином на південний схід, у Чорноморський регіон. У разі досягнення угод з Польщею і країнами Балтії частина з них можуть вирушити також у ці країни. Еспер наголосив, що одне з завдань цієї передислокації – посилити «стримування Росії» в регіоні.

Американські військові також заявили, що штаб-квартира сил США в Європі може бути переміщена з Німеччини до Бельгії, де розташована штаб-квартира НАТО.

У Німеччині зараз розміщено близько 34 тисяч 500 американських військових. Раніше повідомлялося, що після передислокації їх залишиться близько 25 тисяч. Судячи з оголошених у середу цифр, це число буде навіть меншим.

Кілька опонентів Трампа критикували рішення вивести частину військ із Німеччини, занепокоєння висловлювали також деякі європейські країни-члени НАТО.