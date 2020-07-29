9 фактів про Сили спеціальних операцій України

Уже чотири роки цей день «сталеві» відзначають як професійний. Приймають вітання, проте самі не святкують, адже 29 липня 2014-го стало одним із найтрагічніших днів, коли одночасно загинуло найбільше спецпризначенців. Очолювані капітанами Тарасом Карпою і Кирилом Андрієнком розвідувальні групи (загалом 19 бійців) для пошуку пілота збитого українського літака Су-25 потрапили в засідку в районі села Латишеве на Донеччині. В бою загинули 10 військовослужбовців 3-го окремого полку спецпризначення, який на той час разом із 8-м полком спецназу підпорядковувався Головному управлінню розвідки Міноборони. Про драматичні й переможні операції українських спецпризначенців на Донбасі, ймовірно, буде розказано лише через десятиліття після закінчення бойових дій. Проте деякі прізвища й епізоди вже стали загальновідомими. Радіо Свобода нагадує про людей і події.

1. Цьогоріч підрозділ українських спецпризначенців заступив на бойове чергування в складі Сил реагування НАТО (NATO Response Force, скорочено NRF – ред.). Підготовка до отримання сертифікату на виконання бойових завдань в складі сил альянсу тривала три роки. Вперше в історії оперативно-тактична група SOF від країни, що не є членом Північноатлантичного альянсу, отримала оцінку «боєготова».

«Наш підрозділ виконує завдання у другому ешелоні сил реагування. З позитивних моментів, яких ми від цього набуваємо, – це дорадча, інструкторська, матеріально-технічна підтримка від країн НАТО», – повідомив Радіо Свобода командувач ССО генерал-лейтенант Ігор Луньов.

2. Першим у новий термінал Донецького аеропорту вранці 27 травня 2014 року зайшов спецпризначенець. «Зала транспортування багажу була повна водою через розірванні труби. За нами йшов підрозділ МВС, вони займалися зачищенням приміщень», – згадує військовослужбовець ССО.

Напередодні, 26 травня, бойовики гібридних сил Росії зайняли новий термінал, але через кілька годин були вибиті звідти українськими військовими. Фактично з того дня розпочалась оборона Донецького аеропорту, перший постріл у якій також на рахунку бійця 3-го полку: спецпризначенець спрацював по оператору ПЗРК бойовиків.

3. 29 грудня 2019 року в результаті обміну з російського полону було звільнено чотирьох українських спецпризначенців. Кавалер ордену Богдана Хмельницького ІІІ і ІІ ступенів майор Сергій Іванчук і сержант Іван Дєєв із 8-го полку спецпризначення перебували в полоні з 2017 року; старшина Сергій Глондар і молодший сержант Олександр Коріньков із 3-го полку спецпризначення – з 2015-го.

«Станом на сьогодні двоє із них вже повернулись до служби. Ще двоє закінчили реабілітацію, відпочивають, але також мають мотивацію повернутися до служби. Вони нам потрібні», – каже командувач ССО Луньов.

Під час того ж взаємного обміну Україна віддала на непідконтрольні Києву території фермера Володимира Бутрименка, винного в організації засідки проти українських спецпризначенців 29 липня 2014 року.

4. Сержант ССО і рок-музикант Андрій (Riffmaster) Антоненко вже понад 200 днів перебуває в ізоляторі тимчасового тримання в Косогірному провулку на Подолі в Києві за підозрою у вбивстві журналіста Павла Шеремета. 17 липня Антоненку і волонтерці, лікарці, дитячому кардіохірургові Юлії Кузьменко вчергове подовжили термін тримання під вартою на 2 місяці. Антоненко і Кузьменко заявляють про непричетність до злочину, в інтерв’ю виданню «Тиждень» Riffmaster сказав, що вважає себе «політв’язнем і військовополоненим у власній країні». Він подякував побратимам із ССО за підтримку: родині сержанта допомагають, офіцери приходять на кожне судове засідання в цій справі.

У Національній поліції ще 2 липня повідомили, що кримінальне провадження про вбивство Шеремета «готове до передачі до суду».

5. Морський компонент Сил спеціальних операцій забезпечує морський центр імені кошового отамана Антіна Головатого (раніше центр підпорядковувався Військово-морським силам – ред.). Для повітряного забезпечення діяльності ССО цьогоріч створено мішану авіаційну ескадрилью. Нині в її складі гелікоптери Мі-2, Мі-8 (незабаром очікуються Мі-24), літаки Ан-26 тощо. Безпосередньо ескадрилья підпорядкована транспортній авіації Повітряних сил ЗСУ, оперативно – командуванню Сил спецоперацій.

«Щодо морського центру: його військовослужбовці проходять базовий курс у школі водолазів ВМС, потім підвищену підготовку як бойові плавці, рік закінчимо міжнародними навчаннями в одній з країн НАТО, під час якої буде проведено первинну самооцінку. Це важливо, адже довгий час Морський центр використовувався просто як полк спецпризначення», – повідомив командувач ССО.

6. П’ятеро військовослужбовців Сил спеціальних операцій нагороджені званням Героя України.

Також Герой України полковник Олександр Трепак (позивний «Редут») нині командує 3-м окремим полком спеціального призначення імені Святослава Хороброго. З весни 2014-го року підрозділ жодного разу не виходив із зони проведення АТО/ООС.

Гасло київського князя Святослава Хороброго «Іду на Ви» є девізом Сил спеціальних операцій України.

7. Прототипом курсу кваліфікаційної підготовки інструкторів Сил спеціальних операцій України, що проводиться в навчально-тренувальному центрі ССО України, є Q-Course, який протягом уже понад півстоліття на базі в Форт-Бреґ (Північна Кароліна, США) проходять майбутні американські спецпризначенці.

В Україні підготовка бійців Сил спеціальних операцій розпочалася значно раніше від офіційної дати народження ССО, 29 липня 2016 року. Пілотний Q-курс стартував у розпал гарячої фази АТО наприкінці 2015-го на базі 8-го полку спецпризначення на Хмельниччині.

Із того часу таких курсів було проведено вже десять. Потрапляють на курс після суворого відбору, до фінішу дістаються не усі.

8. Пісню «Мить» із альбому «Без меж» лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук присвятив бійцеві 3-го полку спецпризначення Вадимові Довгоруку, нагородженому орденом «За мужність» ІІІ ступеня і орденом «Народний герой» України, співзасновникові й учаснику Всеукраїнських змагань із кросфіту серед ветеранів АТО «Сила нації».

У бою під Дебальцевим Вадим втратив руку, кілька діб із важким пораненням пролежав на морозі, через це відморожені ступні довелося ампутувати.

Про знайомство з Вадимом Святослав Вакарчук згадує: «Наприкінці травня 2015-го я був в госпіталі. Перед однією палатою лікар мене попередив, що хлопець, якого зараз побачу, поранений на війні, дивом вижив в надлюдських умовах […] Я хвилювався перед знайомством, та лише до тієї миті, поки не зайшов до нього і побачив перед собою впевнену, усміхнену людину, яка заряджала мене своїм оптимізмом, планами на майбутнє і якоюсь неймовірною енергетикою».

Нині Вадим Довгорук є начальником музею полку ССО. Одружився, торік став батьком дочки.

9. Першими в ЗСУ Сили спеціальних операцій змінили радянські зразки снайперської зброї на більш сучасні. Нині основним видом озброєння снайперів є комплекси UАR-10 виробництва заводу «Зброяр».

Також на озброєнні ССО вітчизняні автомати «Вулкан», пістолети «Форт-14».

Також першими в Збройних силах України в 2020 році Сили спецоперацій перейшли на типову структуру штабів армій країн НАТО – так звану J-структуру (походить від слова Joint – «об’єднаний» – ред.).