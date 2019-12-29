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30 грудня 2019, Київ 01:34
Новини | Політика

Четверо українських спецпризначенців звільнені в результаті обміну на Донбасі – Командування ССО

На фото пресслужби Сил спецоперацій: командувач ССО Ігор Луньов з рідними колишніх військовополонених спецпризначенців

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У результаті обміну на Донбасі 29 грудня звільнено четверо українських спецпризначенців, повідомили Радіо Свобода в Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Колишніх військовополонених в аеропорту «Бориспіль» разом із їхніми рідними зустрічали представники командування, у тому числі командувач ССО генерал-лейтенант Ігор Луньов.

Як зазначив прессекретар ССО Олексій Никифоров, із полону повернулися кавалер ордену Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів майор Сергій Іванчук і сержант Іван Дєєв з 8-го полку спецпризначення, старшина Сергій Глондар і молодший сержант Олександр Коріньков із 3-ого полку спецпризначення.

Радіо Свобода зібрало реакції соціальних мереж щодо обміну полонених по обидва боки суперечки
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«Для Сергія Глондаря це перша зустріч із його молодшою дочкою, дівчинка народилась, коли він був у полоні», – розповів підполковник Никифоров.

Глондар і Коріньков перебували у полоні з лютого 2015 року, Іванчук та Дєєв – з 2017-го.

Загалом в опублікованому Службою безпеки України списку звільнених під час обміну 29 грудня – 12 військовослужбовців.

Перші фото з обміну утримуваними особами
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Перші фото з обміну утримуваними особами

Сьогодні, 29 грудня, почався обмін утримуваними особами між Україною та підтримуваними Росією силами, які контролюють окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

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