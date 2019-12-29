Четверо українських спецпризначенців звільнені в результаті обміну на Донбасі – Командування ССО

У результаті обміну на Донбасі 29 грудня звільнено четверо українських спецпризначенців, повідомили Радіо Свобода в Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Колишніх військовополонених в аеропорту «Бориспіль» разом із їхніми рідними зустрічали представники командування, у тому числі командувач ССО генерал-лейтенант Ігор Луньов.

Як зазначив прессекретар ССО Олексій Никифоров, із полону повернулися кавалер ордену Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів майор Сергій Іванчук і сержант Іван Дєєв з 8-го полку спецпризначення, старшина Сергій Глондар і молодший сержант Олександр Коріньков із 3-ого полку спецпризначення.

«Для Сергія Глондаря це перша зустріч із його молодшою дочкою, дівчинка народилась, коли він був у полоні», – розповів підполковник Никифоров.

Глондар і Коріньков перебували у полоні з лютого 2015 року, Іванчук та Дєєв – з 2017-го.

Загалом в опублікованому Службою безпеки України списку звільнених під час обміну 29 грудня – 12 військовослужбовців.