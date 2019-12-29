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29 грудня 2019, Київ 23:59
Новини | Політика

В ОРДЛО в рамках обміну передали 124 людини – Лутковська

«Відбувся обмін 76 на 124», – сказала вона

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Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська повідомила, що в рамках обміну між Україною і підтримуваними Росією угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» Київ передав 124 особи. Про це Лутковська повідомила в аеропорту «Бориспіль» ввечері 29 грудня після прибуття літака зі звільненими з полону «ЛДНР» українцями, яких вона супроводжувала.

«Відбувся обмін 76 на 124», – сказала вона.

Українців, які повернулися з полону, а Києві обстежать у лікарні «Феофанія».

Обмін закінчено. Обмін відбувся за формулою «76 на 127»
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Обмін відбувся. 76 звільнених з ОРДЛО українців приїхали до Києва. Живий блог (завершено)

В Офісі президента заявили, що звільнені потребують медичного обстеження і подальшої реабілітації.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» 29 грудня передали Україні 12 військових і 64 цивільних.

За словами президента Володимира Зеленського, всього було звільнено 81 особу, 76 з них повернулися в Україну, а п’ятеро залишилися на тимчасово окупованих територіях зі своїми сім’ями.

«29 грудня – мій другий день народження». Перші емоції після звільнення з ОРДЛО – відео
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«29 грудня – мій другий день народження». Перші емоції після звільнення з ОРДЛО – відео

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