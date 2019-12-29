Зеленський пояснив, чому обміняли ексберкутівців

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що видача підтримуваним Росією угрупованням «ЛДНР» п’яти колишніх беркутівців, обвинувачуваних у розстрілі людей на Майдані в 2014 році, була умовою нинішнього обміну.

Зеленський сказав про це в аеропорту «Бориспіль», де сів літак зі 76 звільненими з полону бойовиків громадянами України.

«Це було складне політичне рішення. Я вважаю, що наші бійці, військові, журналісти – всі герої і наш пріоритет – повернути наших людей. Я з повагою ставлюся до всіх, хто втратив рідних на Майдані, загиблих ми, на жаль, не повернемо, але ми могли повернути живих. І це пріоритет», – сказав президент.

Він висловив упевненість у тому, що «це ніяк не впливатиме на справи Майдану».

«Справи Майдану ми закінчимо обов’язково. Якщо б вони (ексберкутівці – ред.) залишились, ми б не отримали наших розвідників і наших хлопців, які були в Дебальцеві… Якби в мене було ще 100 беркутівців і мені пропонували б одного розвідника, я би віддав цих 100 беркутівців», – додав президент.

Він наголосив, що неодноразово зустрічався з родинами Героїв Небесної Сотні.

Всього в рамках обміну, що відбувся 29 грудня, підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» видали Україні 76 людей: 12 військових і 64 цивільних.

Серед тих, хто був у списку на видачу з України (всього 127 осіб), – п’ятеро колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Майдані в 2014 році, а також обвинувачені в теракті в Харкові 2015 року, яких засудили до довічного ув’язнення.