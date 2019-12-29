Ексберкутівці вже на обміні – адвокат

П’ятеро колишніх беркутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, знаходяться на КПВВ «Майорське», де сьогодні проходить обмін утримуваними. Про це в коментарі «Громадському» сказав адвокат Ігор Варфоломєєв.

«Вони сидять в автобусі зараз, на обміні», – зазначив він.

Колегія суддів Київського апеляційного суду в суботу ввечері ухвалила рішення про зміну запобіжного заходу колишнім працівникам підрозділу особливого призначення «Беркут», обвинуваченим у розстрілі людей під час подій Євромайдану у 2014 році. Так, Олегові Янішевському, Сергієві Зінченку та Павлу Аброськіну, які досі перебували під вартою, а також Сергієві Тамтурі та Олександру Маринченку, які були під домашнім арештом, призначили натомість особисте зобов’язання. Таким чином суд залишив без задоволення прохання сторони потерпілих залишити незмінними апеляційні скарги обвинувачених.

28 грудня в суді прокурори підтвердили, що ексберкутівці включені до списку на обмін утримуваними особами між Києвом та бойовиками «ЛДНР».

Після рішення суду про звільнення ексберкутівців під особисте зобов’язання близько сотні протестувальників зібралися під будівлею Лук’янівського СІЗО у Києві, перекинувши сміттєві баки перед воротами установи з метою перешкодити вивезенню колишніх працівників спецпідрозділу «Беркут».