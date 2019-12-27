Кого суди випускають під обмін між Україною та Росією?

9 грудня лідери країн «нормандського формату» домовилися, що Україна та представники окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) до кінця 2019 року проведуть обмін утримуваними особами у форматі «всіх на всіх».

За останні кілька днів українські суди звільнили з-під варти низку осіб, яких Україна може передати підтримуваним Росією бойовикам під час обміну. Хто ці люди?

Дніпро

27 грудня Красногвардійський районний суд Дніпра звільнив з-під варти громадян України Дар’ю Мастікашеву та Олександра Каратая, підозрюваних у державній зраді, повідомив Радіо Свобода їхній адвокат Валентин Рибін.

Він розповів, що обоє його підзахисних підписали угоди про визнання провини. Суд засудив обох до 2 років 4 місяців й 11 днів позбавлення волі. Втім, тепер їх готують до обміну.

За даними слідства, у 2017 році Мастікашева та Каратай організували виїзд колишніх українських військових нібито на роботу до Росії. Обвинувачення вважає, що далі їх хотіли використовувати для диверсій, зрежисованих російськими спецслужбами.

Маріуполь

Жовтневий районний суд Маріуполя випустив з-під арешту Євгена Дружиніна, Олександра Стрельниковича, Віктора Скрипника та В’ячеслава Бірюкова, яким інкримінують участь у захопленні Маріупольського міського відділу міліції 9 травня 2014 року.

Адвокат Віталій Омельченко підтвердив Радіо Свобода, що обвинувачених готують на обмін.

Запоріжжя

Оріхівський районний суд Запорізької області за клопотанням прокуратури відпустив під особисте зобов’язання фермера Миколу Бутрименка, якого підозрюють у причетності до загибелі спецпризначенців на Донбасі у 2014 році.

Адвокат потеріплих Олена Яркіна у коментарі Радіо Свобода пояснила, що Бутрименка включили до списку на обмін.

Харків

26 грудня Дзержинський районний суд Харкова випустив з-під арешту Максима Мисяка, якого обвинувачують у трьох вбивствах у 2013–2014 роках та підготовці замаху на депутата Харківської обласної ради Ігоря Котвіцького. Згідно з документами, оприлюдненими юристом Олександром Калеником, прокурор просив змінити Мисяку запобіжний захід на особисте зобов’язання, оскільки арешт «може негативно вплинути на процес звільнення заручників».

Крім того, 28 грудня Фрунзенський районний суд Харкова має оголосити вирок Володимиру Дворнікову, Віктору Тетюцькому і Сергію Башликову, яких обвинувачують в організації вибуху біля Палацу спорту 22 лютого 2015 року. Тоді загинули чотири людини.

Сторона обвинувачення клопотала про довічне ув’язнення, але водночас попросила змінити їм запобіжний захід із арешту на особисте зобов’язання. Прокурор пояснив, що російська сторона вимагає включити Дворнікова, Тетюцького і Башликова в список на обмін.

Київ

27 грудня Київський апеляційний суд розпочав розгляд скарг на запобіжні заходи ексберкутівцям, яких обвинувачують у розстрілі людей під час подій Євромайдану у 2014 році.

За інформацією адвокатів потерпілих, колишніх спецпризначенців готують на обмін, і для цього їх необхідно звільнити з-під варти.

Наразі суд оголосив перерву до ранку 28 грудня.

Одеса

Місцеве видання «Думська», з посиланням на свої джерела в Службі безпеки України, повідомило, що Приморський районний суд Одеси випустив з-під арешту 11 людей, яких готують на обмін. Серед них – підозрювані в організації низки вибухів, зокрема біля волонтерських центрів, офісів проукраїнських організацій та обласного управління СБУ.

Видання «Таймер» додає, що на обмін поїдуть фігурант «справи 2 травня» Сергій Долженков, Костянтин Калашников, засуджений за диверсію на залізниці, Денис Шатунов, що отримав 10 років за організацію замовного вбивства, яке вдалося попередити, та ще низка громадян.

Офіційного підтвердження інформації, яку оприлюднили видання «Думська» й «Таймер», наразі немає.