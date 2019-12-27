Рефат Чубаров: Кримчан немає у списках нового обміну

Рефат Чубаров

(Рубрика «Точка зору»)

В останні п’ять днів до завершення 2019 року має відбутися обмін «полоненими» між Києвом і контрольованими Росією бойовиками «Л/ДНР». Насправді, якщо відкинути формулювання, сором’язливо використовувані сторонами, обмін «полоненими» відбуватиметься між Києвом і Москвою.

Сьогодні вже очевидно, що серед тих, кого встигнуть обміняти до кінця 2019 року, не буде жодного громадянина України, який постійно проживає на території тимчасово окупованого Криму і позбавлений свободи російськими окупантами.

У цьому реєстрі обміну не буде жодного з понад 65 політв’язнів-кримських татар, включаючи братів Теймура та Узеїра Абдуллаєвих, Рустема Ісмаїлова, яких Верховний суд Росії своїм рішенням від 24 грудня 2019 року засудив, відповідно, до 16 років і 6 місяців, 12 років і 6 місяців, 13 років і 6 місяців позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму, Еміля Джемаденова та Айдера Саледінова ‒ засуджених до 11 років 6 місяців позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Не опиниться на волі жоден із кримських політв’язнів-етнічних українців, включаючи нещодавно заарештованого й обвинуваченого в тероризмі українського патріота Олега Приходька та обмеженого рішенням «суду» у свободі пересування метра кримської журналістики Миколи Семени.

Зауважу, що Офіс президента України не провів жодної консультації ні з Меджлісом кримськотатарського народу, ні з родичами кримських політв’язнів щодо питань пошуку, можливо, інших шляхів звільнення громадян України, незаконно позбавлених волі на території тимчасово окупованого Криму.

Учасникам переговорів із української сторони було легше погодитися з доводами російських бандитів: «Щодо Криму не говоримо й не обговорюємо, все, що там відбувається, є внутрішньою справою Росії».

Рефат Чубаров ‒ голова Меджлісу кримськотатарського народу

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

Оригінал ‒ на сайті Крим.Реалії